الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح الكرة العالمية.. وسان جيرمان يتصدر المشهد كأفضل فريق في العالم

الجمعة 11 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس

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لم تعد خريطة كرة القدم العالمية ترسم بالبطولات التاريخية، أو الشعبية الجماهيرية فقط، بل أصبح للذكاء الاصطناعي دور محوري في إعادة تشكيل ملامحها، يرسمها بلغة الأرقام والمعايير الدقيقة التي لا تعترف بالعواطف..

وفي عصر أصبحت فيه البيانات هي الحكم الأول، تغيرت معايير تقييم الأندية، لتقوم على الأداء الفني المستدام، وجودة المنافسة، والاستقرار الفني والمالي.

وكشف تصنيف موقع «أوبتا» العالمي، المختص في إحصاءات وأرقام كرة القدم، عن قائمة أقوى فرق كرة القدم لعام 2025، التي حملت معها مفاجآت وتغيرات لافتة في موازين القوى..

الصدارة كانت من نصيب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة، لكن خلف هذا الإنجاز الفردي، برزت الهيمنة الجماعية للأندية الإنجليزية، التي استحوذت على ستة مقاعد من أصل عشرة في القائمة، ما يعكس قوة «البريميرليغ»، كأكثر دوريات العالم تنافسية وتأثيراً.

وفي المقابل، كان الغياب الإيطالي عن المشهد واضحاً وصادماً، حيث لم يظهر أي نادٍ من الكالتشيو في قائمة العشرة الكبار.. وغابت أسماء بحجم يوفنتوس، وإنتر ميلان، وميلان، عن التصنيف، في إشارة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التنافسية الأوروبية للأندية الإيطالية، رغم تاريخها العريق، وإنجازاتها القارية السابقة.

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تربع باريس سان جيرمان على صدارة التصنيف بالعلامة الكاملة 100 من 100، مؤكداً مكانته كأقوى فريق في العالم حالياً.. وجاء هذا التتويج، نتيجة موسم استثنائي للفريق الفرنسي، تمكن خلاله من تحقيق ثلاثية تاريخية، شملت الفوز بلقب الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، ليحكم قبضته على البطولات المحلية والقارية معاً.

ولم يكتفِ الفريق الباريسي بهذا الإنجاز، بل واصل عروضه القوية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ المباراة النهائية، ليؤكد تفوقه واستقراره الفني، في واحدة من أقوى مراحل النادي منذ تأسيسه.

كما فرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حضورها بستة فرق، ضمن المراكز العشرة الأولى، في تأكيد جديد على مكانة «البريميرليغ»، كأقوى دوري في العالم من حيث التنافسية والاستمرارية الفنية. واحتل ليفربول المركز الثاني في التصنيف، بتقييم بلغ 99.3 نقطة.

وجاء آرسنال ثالثاً بـ 98.8 نقطة، تلاه مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ 98 نقطة، وجاء تشيلسي في المركز الثامن بـ 94.9 نقطة، وحل أستون فيلا في المركز التاسع بـ 94.8 نقطة، وجاء نيوكاسل يونايتد عاشراً بـ 94.7 نقطة.

هذا الحضور المكثف، يعكس واقعاً يؤكد أن الدوري الإنجليزي لم يعد يقتصر على أندية القمة التقليدية، بل أصبح ساحة مفتوحة لصعود فرق جديدة، قادرة على مقارعة الكبار، بفضل الاستثمارات الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والاستقرار الفني والإداري.

ولم تغب الأندية الإسبانية والألمانية عن مشهد المنافسة، لكنها اكتفت بأدوار متأخرة نسبياً، مقارنة بالسنوات الماضية. وجاء برشلونة في المركز الخامس، بتقييم بلغ 96.9 نقطة، فيما حل غريمه التقليدي ريال مدريد في المركز السادس، بتقييم 95.4 نقطة، أما بايرن ميونيخ، العملاق الألماني، فاحتل المركز السابع بـ 95.2 نقطة