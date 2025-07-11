ألونسو: هزيمة واحدة لن تنال من إرث مودريتش في ريال مدريد

الجمعة 11 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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انتهت مسيرة لوكا مودريتش اللامعة مع ريال مدريد بهزيمة مؤلمة من باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية دون رد في قبل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم لكن إرث المايسترو الكرواتي يمتد إلى ما هو أبعد من مباراة واحدة وفقا للمدرب تشابي ألونسو.

ومن المقرر أن ينضم مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية 2018 وأكثر لاعبي النادي الإسباني تتويجا بالألقاب، إلى ميلان بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي أمس الأربعاء.

ومنذ قدومه من توتنهام هوتسبير في 2012، خاض اللاعب (39 عاما) 597 مباراة وحصد 28 لقبا مع ريال مدريد بما في ذلك ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو، الذي لعب إلى جوار مودريتش في ريال مدريد سابقا، للصحفيين أمس الأربعاء “لم تكن النهاية المرجوة، إنها نهاية مريرة، لكن مودريتش سيبقى في قلوب عشاق ريال مدريد بسبب مباريات أخرى رائعة خاضها مع الفريق”.

وأضاف “إنه من أساطير كرة القدم العالمية ونادي ريال مدريد. سيبقى في قلوبنا للأبد بسبب الكثير من الأشياء الرائعة التي قدمها أكثر من مجرد 25 دقيقة لعبها الليلة”.

وقال تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إن مودريتش سيترك فراغا.

وأضاف الحارس البلجيكي “مودريتش يحظى بحب جارف والأمر لا يقتصر على عشاق ريال مدريد فقط. إنه لاعب عظيم وزميل رائع وسنفتقده كثيرا