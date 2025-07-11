نيابة عسكرية تأمر بالتحفظ على هشام شرف ونقله من عدن إلى مأرب للمحاكمة

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أمرت النيابة العسكرية في المنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، الأربعاء، بالتحفظ على هشام شرف عبد الله، وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عقب توقيفه في مطار عدن أثناء محاولته مغادرة البلاد.
وجاء في مذكرة رسمية، موقعة من رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، أن هشام شرف مدرج ضمن قائمة المتهمين في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2024، المتعلقة بجرائم التمرد والانقلاب والتعاون مع العدو، إلى جانب قيادات أخرى من جماعة الحوثيين متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد النظام الجمهوري والدستور.
وطلبت النيابة من دائرة القضاء العسكري التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ أمر التحفظ، وإحالته تحت حراسة مشددة إلى نيابة المنطقة العسكرية الثالثة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحكمة المختصة.
وأوقفت سلطات مطار عدن هشام شرف قبل يومين أثناء محاولته السفر إلى إثيوبيا.
وشدّد رئيس نيابة الاستئناف، على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية للتحفّظ على المتهم، ونقله إلى مقر النيابة العسكرية في المنطقة الثالثة تحت الحراسة، لعرضه على المحكمة المختصة.