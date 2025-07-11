بعد منع دخول 20 طقمًا مسلحًا الى المهرة.. قائد محور الغيضة يتوعد بدفن الحوثيين بالصحراء

الجمعة 11 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توعد قائد عسكري في كلمة أمام الجنود، بدفن أي طقم حوثي في الصحراء اذا أتى الى المهرة للقتال، شاحذا همم المقاتلين للمواجهة، وأكد أنه سيكون في مقدمة الصفوف.

وفي التفاصيل، ظهر قائد محور الغيضة العسكري، اللواء الركن محسن علي مرصع، في كلمة مصوّرة وجّهها لوحدات الجيش، دعاهم فيها إلى الاستعداد التام لمواجهة أي تهديد يستهدف أمن واستقرار محافظة المهرة الواقعة شرق البلاد.

وأشاد اللواء مرصع بروح المقاتلين ومعنوياتهم العالية، مؤكداً في المقطع المتداول الذي يُعتقد أنه سُجّل صباح الجمعة: "تمشون وأنتم رجال أبطال، الحوثيون يقاتلون زملاءنا في جميع الجبهات في مأرب وغيرها، واليوم نقاتلهم وندفنهم في الصحراء".

وأضاف في حديثه للوحدات العسكرية "معنوياتكم عالية، وأنتم رجال قدها، وأي شخص يعترضكم، امسحوا به الأرض. لا رجوع، لا هروب، لا فرار لهم. نحن أهل النظام والقانون، ونحن أهل الأمن والاستقرار"

وتوعّد مرصع من يحاول التسلل إلى المهرة بنوايا عدائية، مؤكداً أن التعامل معهم سيكون بلا تهاون، وقال: "من دخل المهرة وهو ناوي لها شر، انهوا أمره، لا تتركوه يفر. واغتنموا ممتلكاتهم وسياراتهم، فهي حلال لكم".

وأكد قائلاً: "أنا قائدكم وأولكم، لن أقول لكم اذهبوا بمفردكم، بل سأقول لكم: الحقوني. وخلّوا المعنويات تناطح السماء.

واليوم منعت قوات الجيش دخول عناصر مسلحة من جماعة الشيخ القبلي محمد الزايدي جاءوا من خولان على متن 20 طقما حاولوا دخول محافظة المهرة بداعي تقديم العزاء

ورفضت القوات الحكوميةدخولهم رغم توسط الشيخ الحريزي.