حققت مكاسب مالية .. ارتفاع مفاجئ لبورصتي الإمارات

الجمعة 11 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 27

صعدت بورصتا الإمارات الجمعة مدفوعة بمكاسب النفط، بينما ركزت الأسواق على مستجدات السياسات التجارية الأمريكية واحتمال فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما أقل مما تبدو عليه رغم أن التوازن بين العرض والطلب يشير إلى فائض، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.

وارتفع خام برنت 0.5 بالمئة إلى 68.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش.

وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في 17 عاما مع دخوله في مسيرة تصاعدية للأسبوع الثالث على التوالي.

وقادت أسهم قطاع العقارات المكاسب، إذ ارتفع سهم إعمار العقارية ذو الثقل في السوق 1.4 بالمئة، وزاد سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات الأعمال 1.8 بالمئة.

وفي القطاع المالي، كان سهم مصرف عجمان من بين أفضل الأسهم أداء، بعد أن قفز 3.4 بالمئة بعد أن رفعت حكومة عجمان حصتها في البنك إلى 31.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر في أبوظبي 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مجموعة مالتبلاي المملوكة للشركة العالمية القابضة 2.5 بالمئة وزيادة سهم شركة الدار العقارية العملاقة 2.4 بالمئة.

وفي سياق منفصل، وقعت شركة أدنوك للغاز اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي (408.42 مليون دولار) مع شركة سيكيورينج إنرجي فور يوروب (إس.إي.إف.إي) الألمانية، على الرغم من أن سهم الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها أغلق دون تغيير.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن مؤشر دبي سجل مكاسب أسبوعية 1.8 بالمئة، بينما حقق مؤشر أبوظبي مكاسب 0.8 بالمئة