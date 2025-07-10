وزير الداخلية يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت ومطار عدن الدولي ويدعو للاستمرار في تتبع المطلوبين والعناصر الإجرامية مواقف دولية في مجلس الأمن من هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر.. ماذا قالت الصين وفرنسا؟ عيدروس الزبيدي يلتقي محافظ المهرة ويعلن دعمه الكامل للسلطة المحلية وللقوات الأمنية والعسكرية ويشيد بيقظتها ..عاجل اليمن تسلم اليونسكو 31 موقعًا تراثيًا وطبيعيًا تمهيداً لإدراجها في قائمة التراث العالمي.. تعرف عليها بعثة للأمم المتحدة في اليمن تتحول الى داعم رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي.. تحقيق دولي يكشف فضيحة بعثة دولية بمحافظة الحديدة قال إن جيوب اليمنيين فارغة من الأموال.. المبعوث الأممي يتحدث عن تدابير عملية ملموسة لصرف المرتبات عراك دبلوماسي عنيف في مجلس الامن بسبب ميناء الحديدة.. روسيا تتفاجأ بموقف واشنطن ولندن لإنهاء مهمة أونمها وموسكو تدافع 6 من أصل 22 بحاراً محتجزين لدى جماعة الحوثي كانوا على متن سفينة يونانية.. ما مصير باقي الطاقم؟ عاجل.. اندلاع حريق ضخم في هناجر توزيع تابعة للغذاء العالمي في مأرب اتساع فارق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بيقظة منتسبي الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة ومطار عدن الدولي وضبطهم لعنصرين من عناصر مليشيات الحوثي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه معالي وزير الداخلية بمدير عام شرطة المهرة ومدير أمن مطار عدن الدولي.
مثمنا الجهود التي قام بها منتسبو منفذ صرفيت ومطار عدن الدولي في مجال ضبط المطلوبين أمنيا وفي ضبط المواد الممنوعة والمحظورة التي تشكل تهديدا لأمن اليمن واستقراره..
داعيا مختلف الأجهزة الأمنية في المنافذ البرية والجوية والنقاط الأمنية الى محاذاة ما قام به منتسبو أمن منفذ صرفيت ومطار عدن الدولي، ورفع اليقظة والجاهزية الأمنية لما فيه تحقيق المزيد من النجاحات وضبط المطلوبين وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار..
وشدد وزير الداخلية على الاستمرار في أنشطة تتبع المطلوبين والعناصر الإجرامية ومهربي السموم من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة وبما يحقق الأداء الأمني المتميز والفعال.