عيدروس الزبيدي يلتقي محافظ المهرة ويعلن دعمه الكامل للسلطة المحلية وللقوات الأمنية والعسكرية ويشيد بيقظتها ..عاجل

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي على دعمه الكامل للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، وللقوات الأمنية والعسكرية ممثلة بمحور الغيضة، مشيدًا بيقظتها وأدوارها المحورية في حفظ الأمن ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة

جاء هذا خلال لقائه اليوم الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، وفي اللقاء تم مناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية.

اللقاء جاء بعد 24 ساعة من اللقاء اجهزة الامن بمحافظة المهرة بالقيادي الحوثي محمد الزيادي. الذي اقتيد في وقت لاحق لاحد سجون السلطة المحلية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية في المهرة لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على السكينة العامة، رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن تلك الجهود محل تقدير واهتمام من قيادة الدولة.

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وجدد الزبيدي موقفه الداعم لأبناء محافظة المهرة، وحرصه على تمكينهم من إدارة شؤونهم ذاتيًا في مختلف المجالات السياسية والأمنية والخدمية، بما يعزز حضورهم الوطني ودورهم التنموي الفاعل.

من جانبه، عبّر معالي المحافظ محمد علي ياسر عن شكره وتقديره لمواقف اللواء الزبيدي الداعمة لمحافظة المهرة، ووقوفه إلى جانب السلطة المحلية في جهودها لتثبيت الأمن وتعزيز التنمية.