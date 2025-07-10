اليمن تسلم اليونسكو 31 موقعًا تراثيًا وطبيعيًا تمهيداً لإدراجها في قائمة التراث العالمي.. تعرف عليها

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قدمت اليمن ملفات 31 موقعاً تراثياً وطبيعياً لإدراجها على القائمة التمهيدية للتراث العالمي في اليونسكو.
وقال محمد جميح مندوب اليمن لدى المنظمة الأممية، أنه سلم اليونسكو ملفات المواقع التي ستدرج على القائمة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وتم الإعلان عن ذلك يوم أمس خلال انعقاد لجنة التراث العالمي في مقر اليونسكو في باريس.
وأضاف: ''بالتنسيق بين مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، ومندوبية الجمهورية اليمنية لدى اليونسكو، وخلال الفترة الماضية عمل فريق من الخبراء اليمنيين الذين تم تدريبهم على إعداد ملفات التراث العالمي في اليمن بشقيه الثقافي والطبيعي، عمل على إعداد ملفات 31 موقعاً تتراثياً وطبيعياً لتقديمها لقائمة التراث العالمي التمهيدية''.
وأوضح جميح أنه عند اعتماد المواقع الجديدة من طرف اليونسكو سيكون لدينا 35 موقعاً على القائمة التمهيدية، من ضمنها أربعة مواقع مدرجة من قبل، وخمسة مواقع تم تحديث بياناتها، فيما 26 موقعاً جديداً ستضاف لأول مرة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي.
وعند قبول ملفات الترشيح -وفق جميح- ستكون المواقع اليمنية التالية مدرجة على قائمة التراث العالمي التمهيدية وهي:
-المدرجات الزراعية في اليمن
-مدن ومعالم مملكة معين القديمة
-المدرسة العامرية في رداع (تحديث البيانات)
-آثار وأنظمة إدراة المياه في مملكة حِمْيَر في ظفار
-شبام كوكبان
-محمية جبل إرف الطبيعية
-حيد الجزيل ووادي دوعن في حضرموت
بلدة القارة في يافع
-مدينة تريم في حضرموت
-مدينة المكلا التاريخية
-قصر سيؤون
-مواقع المشهد الثقافي والمعالم التراثية في صنعاء
-المواقع الأثرية لمملكة حضرموت في شبوة
-المواقع الأثرية لمملكة قتبان في بيحان
محمية الأراضي الرطبة الطبيعية في عدن
-مدينة عدن التاريخية
-مدينة حبان في شبوة
-مدينة الحوطة في شبوة/حوطة الفقيه علي
-محمية بلحاف/بروم الطبيعية (تحديث بيانات)
-طرق تجارة البخور القديمة
-مدينة جبلة (تحديث بيانات)
-التحصينات التاريخية في الحديدة
-مدينة الحديدة القديمة
-مدينة شهارة وجسرها
-محمية شرمة – جثمون (تحديث بيانات)
-مواقع التنوع البيولوجي في حضرموت
-معالم مدينة تعز
-مدينة المخا
-مدينة صعدة التاريخية (تحديث بيانات)
-درا الحجر
-موقع مدينة براقش الأثري
ووجه مندول اليمن في اليونسكو، محمد جميح، الشكر لمكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، وللمركز العربي للتراث العالمي في البحرين، وللخبير العالمي في مجال التراث الدكتور حسام مهدي (مدرب الفريق ومشرف المشورع)، كما شكر أعضاء الفريق اليمني، وهم:
حسن عيديد
حسين أبو بكر العيدروس
جميل محمد شمسان
خيران الزبيدي
رشاد المقطري
رمزي عبدالله
سامي شرف
لنا سعيد محمد عبدالله
محمد أحمد السدلة
محمد علي الحاج
مختار عبد السلام الإبراهيم
عبدالرحمن الإرياني
علي ميارك طعيمان
عقيل صالح نصاري
علي قاسم علي الحاج
عمر محمد زين بن شهاب
ناصر عبدالرزاق مقبل
هناء عبدالرحمن صالح علي