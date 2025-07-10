قال إن جيوب اليمنيين فارغة من الأموال.. المبعوث الأممي يتحدث عن تدابير عملية ملموسة لصرف المرتبات

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دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، خلال إحاطته لمجلس الأمن، مساء امس الأربعاء، كافة الأطراف في اليمن إلى العمل على تدابير “ملموسة وعملية” لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية.
وحذر من استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وخطر المجاعة.
وأشار غروندبرغ، في إحاطته التي نشرها موقع مكتبه، إلى تراجع “قيمة الأموال القليلة المتبقية في جيوب الناس أو انهيارها تماماً”، في إشارة إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية.
وأكد أن الاقتصاد اليمني أصبح “الخط الأمامي الأكثر نشاطاً”، لافتاً إلى أهمية التعاون العملي بين الأطراف “لإحداث تغيير هادف والتأثير بشكل فوري وإيجابي على حياة اليمنيين”.
وجدد المبعوث الأممي ترحيبه بافتتاح طريق الضالع “الذي زاد من حرية الحركة ووسّع آفاق النشاط الاقتصادي”.
كما دعا كافة الأطراف “إلى المضي قدماً في تدابير ملموسة وعملية من شأنها تسهيل دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، وزيادة القدرة الشرائية لليمنيين، وتحسين تقديم الخدمات، وتحفيز الاقتصاد”،مؤكداً أنه ناقش هذه التدابير مع رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك في عدن، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى “تمكين الحكومة اليمنية من استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز”.