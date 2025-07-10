6 من أصل 22 بحاراً محتجزين لدى جماعة الحوثي كانوا على متن سفينة يونانية

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت مصادر أمنية بحرية، اليوم (الخميس)، بأنه من المعتقد أن جماعة الحوثي تحتجز 6 من أصل 22 فرداً هم طاقم سفينة يونانية هاجمتها وأغرقتها في البحر الأحمر في وقت سابق.

السفارة الأمريكية لدى اليمن، قالت أن جماعة الحوثي، اختطفت عدد من أفراد طاقم سفينة الشحن " #إترنيتي_سي" بعد أن قامت بإغراقها وعرقلة عمليات الإنقاذ، في أحدث تصعيد وصفته بـ"الإرهابي"، بينما قال الحوثيون أنهم أنقذوا طاقم السفينة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

السفينة «إترنيتي سي» هي الثانية التي تغرق هذا الأسبوع بعد سفينة «ماجيك سيز» منذ عاد الحوثيون لهجماتهم البحرية، الأحد الماضي، بذريعة منع ملاحة السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تهاجم السفن تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، وسعياً للهروب من استحقاقات السلام المتعثر منذ انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي أواخر 2023.

مصادر غربية أكدت انطلاق مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل 4 على الأقل من أفراد من طاقمها.

وبحسب البيانات، التي أوردتها المصادر الملاحية الغربية، يتكون طاقم السفينة من 21 فلبينياً وروسي واحد، في حين يرجح أن يتبنى الحوثيون رسمياً هذا الهجوم كما حدث في شأن السفينة «ماجيك سيز»، التي وثَّقوا غرقها بعد تفخيخها وتفجيرها.