عاجل.. اندلاع حريق ضخم في هناجر توزيع تابعة للغذاء العالمي في مأرب

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شب حريق كبير اليوم الخميس في هناجر توزيع تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة مارب جوار جولة المؤسسة جنوب الشارع المؤدي إلى سوق بن عبود.
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