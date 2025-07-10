عاجل.. اندلاع حريق ضخم في هناجر توزيع تابعة للغذاء العالمي في مأرب

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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شب حريق كبير اليوم الخميس في هناجر توزيع تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة مارب جوار جولة المؤسسة جنوب الشارع المؤدي إلى سوق بن عبود.

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