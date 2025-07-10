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اتساع فارق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 10 يوليو 2025

في عدن:

الريال السعودي:

شراء: 737 ريال

بيع: 742 ريال

الدولار الأمريكي:

شراء: 2800 ريال

بيع: 2830 ريال

 في صنعاء:

الريال السعودي:

شراء: 140 ريال

بيع: 140.5 ريال

الدولار الأمريكي:

شراء: 535 ريال

بيع: 540 ريال

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