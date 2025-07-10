اتساع فارق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 10 يوليو 2025
في عدن:
الريال السعودي:
شراء: 737 ريال
بيع: 742 ريال
الدولار الأمريكي:
شراء: 2800 ريال
بيع: 2830 ريال
في صنعاء:
الريال السعودي:
شراء: 140 ريال
بيع: 140.5 ريال
الدولار الأمريكي:
شراء: 535 ريال
بيع: 540 ريال