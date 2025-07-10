اليونان تعلن عن إجراءات عاجلة لحماية سفنها من هجمات الحوثيين

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 129

أعلنت وزارة الشؤون البحرية في اليونان عن سلسلة من الإجراءات العاجلة والمنسّقة لحماية السفن والبحّارة اليونانيين، وذلك في أعقاب تصعيد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أنها تتابع عن كثب تطوّرات الوضع الأمني المتدهور، وأنها على أتمّ الاستعداد للتدخّل عند الضرورة.

وأشار البيان إلى أن السلطات اليونانية أثارت القضية خلال جلسات مجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة حاليًّا في العاصمة البريطانية لندن.

وفي الوقت نفسه، تواصل وزارة الشؤون البحرية اتصالاتها بشكل دائم مع بعثة "أسبيديس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ووفق البيان، أصدرت الوزارة إرشادات محدّثة لشركات الشحن اليونانية والمعنيين بقطاع الملاحة البحرية، تركّز بشكل خاص على حماية ورفاه البحّارة اليونانيين أثناء عبورهم المناطق عالية الخطورة.

وتُعدّ اليونان واحدة من أبرز الدول البحرية في العالم، وقد جدّدت التزامها الراسخ بحماية كوادرها البحرية وضمان سلامة طرق التجارة الدولية، في ظلّ التهديدات المستمرة التي يفرضها النزاع القائم في المنطقة.

ويأتي الإجراء اليوناني بعد الهجمات الحوثية التي وقعت يومَي الأحد والثلاثاء الماضيَين، واستهدفت سفينتي "ماجيك سيرز" و"إيترنيتي سي".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، أنه تم إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة تجارية تعرّضت لهجوم قبالة سواحل اليمن، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الباقين.

وقالت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية لوكالة فرانس برس إن سفينة "إيترنيتي سي" غرقت نتيجة الهجوم.