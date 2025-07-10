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تزيد حليب الثدي- 4 مشروبات مفيدة للأمهات بعد الولادة

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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يمكن للأمهات اللاتي يواجهن صعوبة في الرضاعة الطبيعية زيادة إدرار حليب الثدي عن طريق المواظبة على تناول بعض المشروبات.

 يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات المدرة لحليب الأم، وفقًا لموقعي "Times of india" و"GoodRX".

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  • 1- ماء الحلبةيلعب ماء الحلبة دورًا كبيرًا في تحسين الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات، لأنه يساعد على زيادة إنتاج حليب الثدي، خاصةً عند تناوله على معدة فارغة.قد يهمك: للمرضعات عادات خاطئة تقلل حليب الثدي- طبيب يوضح
  • 2- شاي الشمريتميز شاي الشمر باحتوائه على الأنيثول، وهي مادة تساعد على زيادة حليب الثدي، بفضل خصائصها الشبيهة للهرمون الأنثوي "الإستروجين".
  • 3- ماء جوز الهندمن المشروبات التي تساعد على تحسين الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات، لأنه يساهم في زيادة إنتاج حليب الثدي بفعالية كبيرة.اقرأ أيضًا: هل اليانسون النجمي يزيد حليب الثدي؟
  • 4- الماءيتكون حليب الأم من الماء بنسبة 90%. لذلك يجب على الأمهات الاهتمام بشرب كمية وفيرة من المياه أثناء الرضاعة الطبيعية، لأن جفاف الجسم يقلل من إدرار لبن الثدي
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