تزيد حليب الثدي- 4 مشروبات مفيدة للأمهات بعد الولادة

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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يمكن للأمهات اللاتي يواجهن صعوبة في الرضاعة الطبيعية زيادة إدرار حليب الثدي عن طريق المواظبة على تناول بعض المشروبات.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات المدرة لحليب الأم، وفقًا لموقعي "Times of india" و"GoodRX".

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