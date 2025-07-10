تزيد حليب الثدي- 4 مشروبات مفيدة للأمهات بعد الولادة

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يمكن للأمهات اللاتي يواجهن صعوبة في الرضاعة الطبيعية زيادة إدرار حليب الثدي عن طريق المواظبة على تناول بعض المشروبات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات المدرة لحليب الأم، وفقًا لموقعي "Times of india" و"GoodRX".
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