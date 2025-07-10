حماس توافق على إطلاق 10 أسرى.. والاحتلال يعرقل التهدئة بثلاثة ملفات شائكة

الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلنت حركة "حماس"، مساء الأربعاء، موافقتها على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين لديها، ضمن إطار الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، أكدت الحركة أنها أبدت "مرونة كبيرة" خلال جولات المفاوضات الحالية، التي وصفتها بـ"الصعبة والمعقدة"، بسبب ما اعتبرته "تعنت الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت حماس إلى وجود ثلاث قضايا خلافية رئيسية تُعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، تتمثل في: ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل حر. انسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة.

تقديم ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف البيان أن الحركة، رغم التحديات، "تواصل التفاوض بجديّة وروح إيجابية بالتعاون مع الوسطاء، من أجل تجاوز العقبات وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والأمن والعيش الكريم".

وأكدت استمرار الجهود المكثفة للوصول إلى اتفاق شامل ينهي العدوان، ويخفف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب.