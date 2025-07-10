الخميس 10 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الاميركي ويقود انتر ميامي للفوز على نيو إنغلاند ريفولوشن حقق فريق ​انتر ميامي​ فوزًا ثمينًا خارج ملعبه بنتيجة 2-1 على حساب ​نيو إنغلاند ريفولوشن​ في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 21 من منافسات ​الدوري الأميركي لكرة القدم​ .

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة كما واصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية للمباراة الخامسة على التوالي (5 انتصارات وتعادل واحد).

وسجل النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ قائد الفريق ثنائية في الشوط الأول ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي يسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية في الموسم الاعتيادي.

وجاء هدف ميسي الأول في الدقيقة 27 بعد استغلاله لهفوة دفاعية وفي الدقيقة 38، عاد ميسي ليضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من سيرجيو بوسكيتس انفرد على إثرها بالمرمى وسدد كرة أرضية مركزة سكنت الزاوية اليمنى السفلية رافعا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الأميركي، متأخرًا بهدفين فقط عن سام سوريدج لاعب ناشفيل. .

وفي الشوط الثاني، نجح نيو إنغلاند في تقليص الفارق بهدف كارليس خيل في الدقيقة 80 لكن الحارس الأرجنتيني لانتر ميامي أوسكار أوستاري سجل خمس تصديات حاسمة، أبرزها في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وفي الدقيقة 65 أمام محاولة خطيرة من المهاجم ليوناردو كامبانا .

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية، مبتعدًا بسبع نقاط عن المتصدر سينسيناتي، مع العلم أن لديه ثلاث مباريات مؤجلة نتيجة مشاركته في دوري أبطال الكونكاكاف وكأس العالم للأندية