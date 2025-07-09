الحكم بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمدة عام

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أصدرت محكمة في مدريد حكماً بالسجن لمدة عام واحد على المدرب الايطالي السابق لريال مدريد كارلو أنشيلوتي "الأربعاء" لإخفائه جزء من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية، وهي عقوبة لن تُلزم المدرب الحالي لمنتخب البرازيل لكرة القدم بقضائها.
وكتبت محكمة مدريد في حكمها: "نُدين كارلو أنشيلوتي، بصفته مُرتكب جريمة ضد الخزانة... بالسجن لمدة عام" وغرامة قدرها 386,361 يورو "452,821 دولارا أمريكيا".
ويتهم أنشيلوتي بعدم دفع الضرائب على الدخل الخاص بحقوق الصور الخاصة به، عندما كان مدربا للفريق الملكي عام 2014.
ونادرا ما يتطلب نص القانون الإسباني تطبيق عقوبة السجن لأي متهم لمدة أقل من عامين في جريمة غير متعلقة بالعنف، طالما لم يسبق إدانته من قبل