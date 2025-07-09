التعليم العالي في اليمن تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي إلى 4 دول

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية المعترف بها، أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2024/2025، للدراسة في عدد من الدول من بينها الأردن، الجزائر، المغرب، ومصر.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم إدراج بيانات الطلاب المقبولين عبر منصة التقديم على المنح الخارجية، مشيرة إلى أن جميع المسجلين يمكنهم استعراض أسماء وبيانات الطلاب الفائزين عبر الرابط: انقر هنا

واشارت وزارة التعليم العالي الى إدخال بيانات الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2024/2025 في كلٍ من الأردن والجزائر والمغرب ومصر، عبر منصة التقديم على المنح الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن توزيع التخصصات جاء وفقاً لرغبات الطلاب المسجلة أثناء التقديم، وبما يتناسب مع المقاعد والتخصصات المتاحة في الدول المستضيفة، وأن تغيير التخصص بعد الوصول إلى بلد الدراسة غير مسموح، وأن إجراءات التسجيل ستُستكمل في نفس التخصص المعتمد.

وأشارت إلى أنها غير مسؤولة عن أي تبعات تتعلق بتأخر السفر، أو عدم الحصول على قبول جامعي، أو في حال إلغاء المنحة من قبل الدولة المانحة، وسيتم التواصل مع المقبولين عبر بيانات الاتصال المسجلة لإبلاغهم بالإجراءات اللاحقة لاستكمال الابتعاث.

وفيما يتعلق بالتظلمات، أوضحت الوزارة أن لجنة المنح في ديوانها بمدينة عدن تستقبل الاعتراضات حتى نهاية دوام الأربعاء 10 يوليو، فيما يُغلق باب التظلم الخاص بمنح المغرب في 9 يوليو، ولن ينظر إلى أي اعتراضات بعد تلك المواعيد.