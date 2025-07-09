مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد ولاية البعثة الأممية بالحديدة ويستمع لاحاطتين حول الوضع في اليمن

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، في ظل تعثر عملية السلام.

وقالت مصادر أممية، إن مجلس الأمن سيعقد صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك ـ الخامسة بتوقيت اليمن، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.

وأضافت أن الجلسة ستركز على الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر، والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وعملية السلام المتعثرة، بالإضافة لإختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "الأوتشا"، سيقدمان خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الأوضاع في اليمن.

ولفتت المصادر، إلى أنه من المُرجح أن يناقش المجلس مسألة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) لعام إضافي، والتي تنتهي ولايتها يوم الاثنين القادم.