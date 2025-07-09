انهيار كارثي للعملة اليمنية.. الدولار يقفز إلى أكثر من 2800

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تخطى الدولار الأمريكي، في التعاملات الصباحية، بمدينة عدن، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 2800 ريالاً للدولار الواحد، في أسوأ تراجع للعملة اليمنية، في مناطق الحكومة الشرعية.
وفشلت الحكومة حتى الآن في معالجة ملف العملة، وزاد الوضع سواءً خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي:
شراء: 2787
بيع: 2805
الريال السعودي:
شراء: 732
بيع: 735
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي:
شراء 533
بيع 535
الريال السعودي:
شراء 139.7
بيع 140