انهيار كارثي للعملة اليمنية.. الدولار يقفز إلى أكثر من 2800

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تخطى الدولار الأمريكي، في التعاملات الصباحية، بمدينة عدن، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 2800 ريالاً للدولار الواحد، في أسوأ تراجع للعملة اليمنية، في مناطق الحكومة الشرعية.

وفشلت الحكومة حتى الآن في معالجة ملف العملة، وزاد الوضع سواءً خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي:

شراء: 2787

بيع: 2805

الريال السعودي:

شراء: 732

بيع: 735

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي:

شراء 533

بيع 535

الريال السعودي:

شراء 139.7

بيع 140