غرق ثانِ سفينة هاجمها الحوثيون خلال 48 ساعة

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت وكالة رويترز صباح اليوم الأربعاء بأن السفينة ''إتيرنتي سي'' التي ترفع علم ليبيريا، غرقت بعد تعرضها لهجوم الحوثيين قبالة سواحل اليمن، لتلحق بالسفينة ماجك سيز، التي غرقت قبل يومين.

وذكرت أن بعض أفراد الطاقم ما زالوا في الماء بعد غرق السفينة وتم إنقاذ 5 منهم حتى الآن.

وكان وفد ليبيريا لدى المنظمة البحرية الدولية أعلن مقتل شخصين في هجوم جماعة الحوثي على "إتيرنيتي سي" قبالة ميناء الحديدة.

الى ذلك أكد مصدر بشركة للأمن البحري أن سفناً وفريقاً أمنياً أطلقوا مهمة لإجلاء طاقم سفينة "إتيرنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وهاجمها الحوثيون.

وقال مسؤول في عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلّفة بالمساعدة في حماية حركة الشحن في البحر الأحمر، إن الهجوم هو الثاني على سفينة تجارية في المنطقة منذ نوفمبر 2024.

وكانت "إتيرنيتي سي" تُقِلّ على متنها طاقما يضم 22 فردا، وهم 21 فلبينيا وروسي واحد، قبل تعرضها لهجوم بقوارب مسيّرة وقذائف صاروخية أُطلقت من قوارب سريعة مأهولة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، سقوط قتلى وجرحى في طاقم السفينة.

وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو 2024 التي يُقتَل فيها بحارة في هجمات على سفن بالبحر الأحمر، ليرتفع إجمالي قتلى هذه الهجمات إلى 6.

وأدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في منشور على منصة "إكس"، هجوم الحوثي على السفينة التجارية "إتيرنيتي سي"، قائلة إنه "أسفر عن إصابات وخسائر فادحة في الأرواح"، دون ذكر إحصائية محددة.

وأضافت أن الحوثيين "يُظهرون مرةً أخرى تجاهلا صارخا للحياة البشرية وتقويضا لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحديا لقرارات مجلس الأمن، وتهديدا لاستقرار المنطقة".

وقالت إن القتل المتعمد للبحارة الأبرياء يُظهر لنا جميعا الوجه الحقيقي للحوثيين، ولن يُؤدّي إلا إلى زيادة عزلتهم الدولية.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين من شأنها أن تؤثر على "تدفق السلع الأساسية بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يفاقم من معاناة الشعب اليمني".