كارثية وشيكة بعد إغراق الحوثيين السفينة ''ماجيك سيز''.. مسؤول يمني يحذر ويكشف حمولتها شديدة الخطورة على البيئة البحرية والسكان

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر وزير البيئة اليمني، توفيق الشرجبي من مخاطر بيئية جسيمة بعد غرق السفينة "ماجيك سيز" قبالة السواحل اليمنية.

وأكد في تصريحات صحفية بأن السفينة كانت تحمل على متنها نحو 35 ألف طن من مادة نترات الأمونيا شديدة الخطورة.

وقال الوزير إن احتمالات وقوع كارثة بيئية لا تزال قائمة، في ظل تسرب محتمل لهذه المادة إلى المياه البحرية، مما قد يهدد الحياة البحرية وسلامة السكان القريبين من المنطقة.

وأشار إلى أن السلطات اليمنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتقييم حجم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكان الحوثيون قد نشروا تسجيلا مصورًا يوثق إغراقهم لسفينة شحن تجارية في البحر الأحمر.

ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" بحجة أنها تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، حسب قولهم.

واعلن المتحدث العسكري للحوثيين، مسؤولية جماعته عن استهداف السفينة، وقال إن العملية تمت بزورقين مسيّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيّرة..مشيرًا إلى أن السفينة أصيبت بشكل مباشر وغرقت كاملة في أعماق البحر.

وأضاف أنهم سمحوا للطاقم بمغادرة السفينة، مؤكدا استمرارهم في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حد قوله.