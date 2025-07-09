كارثية وشيكة بعد إغراق الحوثيين السفينة ''ماجيك سيز''.. مسؤول يمني يحذر ويكشف حمولتها شديدة الخطورة على البيئة البحرية والسكان عاجل.. وزير خارجية الحوثيين السابق يقع في قبضة أمن مطار عدن ترامب يهدد بقصف موسكو وبكين.. وتسريب تسجيلات نارية تهز المشهد السياسي! مجازر جديدة في غزة وغارات إسرائيلية مكثفة تطال النازحين اكتشاف فوائد غير متوقعة لحليب الإبل في مكافحة مرض يصيب الملايين حول العالم معركة المليارات على العقول العبقرية: زوكربيرغ يهاجم وآبل تنزف! قرار تاريخي يمهد لتملك الأجانب في مكة والمدينة.. وحراك استثماري غير مسبوق في السوق العقاري السعودي هجوم دموي جديد في البحر الأحمر يهز الملاحة الدولية: مقتل 4 بحارة على متن سفينة يونانية عاجل.. اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على الشيخ الزايدي وكيف تم الكمين الغادر مبابي يتعرض لانتقادات واسعة بعد استخدامه الذكاء الاصطناعي.. ماذا حصل؟
حذر وزير البيئة اليمني، توفيق الشرجبي من مخاطر بيئية جسيمة بعد غرق السفينة "ماجيك سيز" قبالة السواحل اليمنية.
وأكد في تصريحات صحفية بأن السفينة كانت تحمل على متنها نحو 35 ألف طن من مادة نترات الأمونيا شديدة الخطورة.
وقال الوزير إن احتمالات وقوع كارثة بيئية لا تزال قائمة، في ظل تسرب محتمل لهذه المادة إلى المياه البحرية، مما قد يهدد الحياة البحرية وسلامة السكان القريبين من المنطقة.
وأشار إلى أن السلطات اليمنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة لتقييم حجم الأضرار المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وكان الحوثيون قد نشروا تسجيلا مصورًا يوثق إغراقهم لسفينة شحن تجارية في البحر الأحمر.
ونشر الإعلام الحربي للحوثيين مشاهد استهداف وإغراق السفينة "ماجيك سيز" بحجة أنها تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، حسب قولهم.
واعلن المتحدث العسكري للحوثيين، مسؤولية جماعته عن استهداف السفينة، وقال إن العملية تمت بزورقين مسيّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيّرة..مشيرًا إلى أن السفينة أصيبت بشكل مباشر وغرقت كاملة في أعماق البحر.
وأضاف أنهم سمحوا للطاقم بمغادرة السفينة، مؤكدا استمرارهم في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، حد قوله.