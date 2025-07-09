عاجل.. وزير خارجية الحوثيين السابق يقع في قبضة أمن مطار عدن

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، باعتقال هشام شرف عبدالله وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة اليمن عبر مطار عدن.

وقالت المصادر لمأرب برس إن أمن مطار عدن احتجز هشام شرف وزير الخارجية السابق في حكومة صنعاء، أثناء مغادرته البلاد إلى أثيوبيا.