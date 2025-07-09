ترامب يهدد بقصف موسكو وبكين.. وتسريب تسجيلات نارية تهز المشهد السياسي!

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في تسجيلات صوتية مسرّبة حصلت عليها شبكة CNN، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تهديده الصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.
وقال ترامب خلال فعالية لجمع التبرعات عام 2024: > "قلت لبوتين: إذا دخلت أوكرانيا، فسوف أقصف موسكو بشدة.. لا خيار لدي".
وأشار إلى أن بوتين رد عليه بقوله: "لا أصدقك"، لكن ترامب أضاف: "صدقني بنسبة 10% على الأقل".
التسجيل الذي لم يُعرض علنًا من قبل، تناول أيضًا تصريحات مماثلة للرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث هدده ترامب بقصف بكين إذا غزت الصين تايوان، قائلاً: > "أعتقد أن شي يظنني مجنونًا.. لكن لم تحدث أي مشكلة!"
ويُظهر التسريب أسلوب ترامب المتحرر من القيود خلف الأبواب المغلقة، حيث تحدّث بصراحة عن سياسته الخارجية، وخططه لطرد الطلاب المتظاهرين من البلاد، وادعاءاته بأنه كان سيمنع الحرب في أوكرانيا وغزة لو كان في الحكم بدلاً من جو بايدن.
كما تفاخر ترامب بأنه جمع ملايين الدولارات من أثرياء مقابل وعود، من بينها تبرع ضخم بقيمة 25 مليون دولار من متبرع واحد، بعد أن طلب منه ببساطة رفع المبلغ من مليون إلى 25! وعند سؤاله عن الطلاب المتظاهرين، قال ترامب بصراحة: > "سأطردهم من البلاد.. هذا سينهي المشكلة!"
التسجيلات جاءت ضمن كتاب جديد بعنوان "2024"، تكشف عن جزء مظلم من كواليس حملة ترامب الانتخابية، وعن وجهه المتشدد في قضايا الأمن القومي والهجرة والتظاهرات، مما يزيد من سخونة السباق الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة.
فيديو مسرّب.. تصريحات صادمة.. وترامب يعيد إشعال نار الجدل قبيل الانتخابات!