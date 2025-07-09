معركة المليارات على العقول العبقرية: زوكربيرغ يهاجم وآبل تنزف!

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في واحدة من أعنف حروب المواهب في تاريخ وادي السيليكون، اشتعل الصراع بين عمالقة التكنولوجيا لاستقطاب أذكى العقول في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط عروض مالية خيالية وتحركات دراماتيكية هزّت مراكز النفوذ التقنية.

مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، فتح النار معلناً هيكلة جديدة لفرق الذكاء الاصطناعي بهدف بناء ما يسميه "الذكاء الخارق" الذي يفوق قدرات البشر، وبدأ بنفسه باستقبال أبرز المواهب في منزله، مقدّماً عروضاً مذهلة تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً.

ألتمان يكشف السر مفاجأة مدوية فجّرها الرئيس التنفيذي لـ"أوبن أي آي"، سام ألتمان، بكشفه أن "ميتا" تحاول اقتناص موظفيه بالعروض الخيالية، مما أكد وجود حرب استقطاب شرسة في الخفاء.

آبل في موقف حرج في المقابل، تلقّت "آبل" ضربة قوية بعد مغادرة روومينغ بانغ، قائد فريق الذكاء الاصطناعي لديها، لينضم إلى "ميتا"، ما اعتبره مراقبون انقلاباً كبيراً يضع مستقبل الذكاء الاصطناعي في "آبل" على المحك.

بانغ كان يقود فريقاً يضم نحو 100 مهندس يعملون على تطوير نماذج "أبل إنتليجنس"، وهي التقنية التي تراهن عليها الشركة لتثبيت وجودها في سوق الذكاء الاصطناعي، لكنها باتت اليوم مهددة بتفكك داخلي وتسرب جماعي محتمل.

حرب باردة تشتعل التقارير تؤكد أن المعركة ليست فقط بين "ميتا" و"آبل"، بل تشمل أيضاً "غوغل" و"أوبن أي آي"، في سباق محموم لبناء الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يغير وجه العالم.

وتشير تحليلات إلى أن "آبل" تدفع ثمن ترددها في دخول ميدان الذكاء الاصطناعي التوليدي مبكراً، وبدأت تعوّض ذلك بالتعاون مع "أوبن أي آي" و"غوغل"، ما يكشف عن ارتباك استراتيجي واضح في قيادة الشركة.

ختاماً... المشهد التكنولوجي العالمي يشهد اليوم تحولات جذرية تقودها معركة غير تقليدية، لا بالسلاح ولا بالمنتجات، بل بالعقول. من سيفوز في حرب السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ وهل تملك "آبل" خطة مضادة... أم أن زوكربيرغ حسم الجولة الأولى؟