هجوم دموي جديد في البحر الأحمر يهز الملاحة الدولية: مقتل 4 بحارة على متن سفينة يونانية

الأربعاء 09 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في تصعيد خطير يُنذر بعودة التوتر إلى أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أسفر هجوم مسلح بالقوارب المُسيرة والصواريخ استهدف سفينة الشحن "إيترنيتي سي" قرب السواحل اليمنية عن مقتل 4 بحارة، في حادثة هي الأكثر دموية منذ أكثر من عام، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

السفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، كانت تقل طاقماً مكوناً من 22 بحاراً – بينهم 21 فلبينياً وروسي واحد – عندما تعرضت لهجوم مباغت باستخدام زوارق سريعة وقوارب مفخخة في منطقة شديدة الحساسية بالممر البحري الدولي.

وتُعد هذه الهجمات امتداداً لسلسلة عمليات تشنها جماعة الحوثي اليمنية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس أواخر 2023، ما أدى إلى اضطرابات متواصلة في الملاحة بالبحر الأحمر، وأجبر عدة دول، بينها اليونان وبريطانيا، على دعوة سفنها لتفادي الإبحار في هذه المنطقة.

وأكدت بعثة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلفة بحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، وقوع إصابات إضافية بين أفراد الطاقم، فيما أشارت مصادر ملاحية إلى أن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة وجنحت عن مسارها.

وتجري حالياً مشاورات دبلوماسية بين اليونان والسعودية لبحث تداعيات الهجوم، وسط مطالبات دولية متزايدة بتعزيز حماية الممرات البحرية الحيوية وتفادي كارثة إنسانية واقتصادية تلوح في الأفق.