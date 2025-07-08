عاجل.. اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة تكشف تفاصيل إلقاء القبض على الشيخ الزايدي وكيف تم الكمين الغادر

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أوضحت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في بيان صادر عنها، أن الأجهزة المختصة بمنفذ صرفيت الحدودي أوقفت مساء يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025م، محمد أحمد علي الزايدي، وهو من أبناء محافظة مأرب ويحمل جوازًا دبلوماسيًا صادرًا بتاريخ 29 أغسطس 2022م من الجهات غير المعترف بها رسميًا (سلطة الحوثيين في صنعاء)، والمهنة في الجواز "ضابط في القوات المسلحة"، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر المنفذ إلى سلطنة عمان.

وأكد مصدر عسكري أن عملية التوقيف تمت كإجراء قانوني، نظرًا لورود اسم المذكور ضمن قوائم المطلوبين، وللتحقق من سلامة وثائقه وهويته ووضعه القانوني، خاصة وأن الجواز صادر عن جهة غير شرعية.

وأشار المصدر إلى أنه وبالتزامن مع تواجد المذكور في المنفذ، تم رصد طقم مسلح يتبع له يتمركز خارج المنفذ، الأمر الذي استدعى رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز الحراسة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان أمن المنفذ وسلامة حركة العبور.

وأفاد المصدر أن قوة عسكرية تحركت من مدينة الغيضة باتجاه مديرية حوف لمتابعة المهمة الأمنية، وتعرضت في منطقة دمقوت لكمين غادر نفذته عناصر مسلحة خارجة عن النظام والقانون، أسفر عن استشهاد العقيد عبدالله زايد – قائد كتيبة الدبابات باللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين آخرين من أفراد القوة.

كما أضاف المصدر العسكري أن العناصر المسلحة لا تزال متمترسة في الجبال المحيطة، فيما تتواصل العمليات العسكرية لتعقبها وضبط المتورطين في الهجوم .. مؤكداً أن محمد أحمد علي الزايدي لا يزال قيد الاحتجاز، وسيتم نقله إلى مدينة الغيضة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للقانون.

وشدد المصدر على استمرار ملاحقة المتورطين في الاعتداء، واتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه كل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة المهرة، مؤكدة أن الجهات الأمنية والعسكرية لن تتهاون في التصدي لأي تهديد، وستعمل بكل قوة على حماية المحافظة وأمن مواطنيها.

وعبّرت اللجنة عن تقديرها العالي للتضحيات التي تقدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المهرة، مشيدة باليقظة العالية والحس الوطني الذي أبدته القوات في التعامل مع الموقف.