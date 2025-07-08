ترامب يطالب رئيس البنك المركزي الأمريكي بالاستقالة فوراً

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء” إن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عليه التقدم باستقالته على الفور”.

وعلى صعيدٍ آخر، قال ترامب اليوم “إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على دول مجموعة بريكس بنسبة عشرة بالمئة قريبا جدا”.

وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في البيت الأبيض “أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة قريبا جدا”.

فيما أعلن ترامب، يوم الإثنين، في رسائل أرسلها إلى اليابان وكوريا الجنوبية – وهما من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة – عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات منهما اعتبارًا من 1 أغسطس.

وأوضح أن جنوب أفريقيا ستُفرض عليها رسوم بنسبة 30%، كما كشف عن فرض رسوم كبيرة على واردات من 11 دولة أخرى. وتُعد هذه الرسوم مشابهة إلى حد كبير لتلك التي أعلنها خلال “يوم التحرير التجاري” في 2 أبريل، والتي تسببت حينها في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وكان قد تم تعليق تطبيق هذه الرسوم “المتبادلة” التي طالت عشرات الدول حتى 9 يوليو، ما أدى إلى استقرار الأسواق مؤقتًا. إلا أن البيت الأبيض لم يبرم سوى ثلاث اتفاقيات تجارية منذ ذلك الحين – مع المملكة المتحدة والصين وفيتنام.

وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، أشار ترامب إلى إمكانية التوصل إلى المزيد من الاتفاقات، معتبرًا أن الرسائل التي أرسلها تُشكل “عروضًا نهائية تقريبًا”، وأضاف: “يمكن القول إنها نهائية، لكن إذا تواصلت معنا دولة بعرض مختلف وكنت مقتنعًا به، فسنمضي قدمًا. أعتبرها حاسمة… ولكن ليس بنسبة 100%. إذا أرادوا التفاوض بطريقة مختلفة، سنبقى منفتحين لذلك”.

كما كشف الرئيس الأميركي أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الهند.

وأصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا ينص على أن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ستدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل 1 أغسطس. وذكر الأمر أن القرار اتُّخذ “استنادًا إلى معلومات وتوصيات إضافية من مسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك ما يتعلق بحالة المفاوضات مع الشركاء التجاريين”.