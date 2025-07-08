إيران تتبنى موقفا داعما للحوثيين ضد إسرائيل..وتوجه دعوة لمجلس الأمن

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن العدوان الصهيوني المتكرر على البنية التحتية الاقتصادية والعامة في اليمن جريمة صارخة بحق الشعب اليمني.

ودعا الوزير الإيراني إلى وضع حد لتقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان ضد اليمن.

وأدان الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد منشآت في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من طهران.

وكان الاحتلال الإسرائيلي شنَّ غارات جديدة استهدفت مواقع في مدينة الحُديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ردا على استمرار الهجمات الحوثية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال إن عشرات الطائرات الحربية أغارت على أهداف للحوثيين في موانئ الحُديدة ورأس عيسى والصليف، متهما الحوثيين باستخدامها لنقل وسائل قتالية، حسب قوله.

وأشار إلى أنه قصف أيضًا محطة الكهرباء في رأس الكثيب بالحديدة، إضافة إلى سفينة الشحن "غالكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023، لافتا إلى أن السفينة مزودة بنظام رادار لتتبع الشحن في البحر الأحمر.

وتوعّد وزير دفاع الكيان الصهيوني "يسرائيل كاتس"، الحوثيين بدفع ثمن باهظ، مشيرا إلى أن "قانون اليمن هو نفسه قانون طهران"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على إيران