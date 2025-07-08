رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي بقيادة السلطات المحلية بمحافظة المهرة بحضور وزير الدفاع .. تفاصيل

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بدور الاجهزة الامنية والعسكرية بمحافظة المهرة في تعزيز الامن والاستقرار، ومكافحة التهريب بما في ذلك الاسلحة الايرانية المهربة لجماعة الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، بقيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة بحضور وزيري الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، والاشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث الاوضاع الأمنية والعسكرية، والخدمية، والاجراءات المطلوبة لتحسين كفاءة السلطات، ودعم جهودها لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وخلال الاجتماع قدم وزير الدفاع، رئيس اللجنة الامنية العليا، ووزير الاشغال العامة والطرق وامين عام المجلس المحلي، إحاطات حول مجمل الاوضاع في المحافظة على كافة الاصعدة العسكرية والامنية، والخدمية، ومستوى الانجاز في المشاريع المدعومة من الحكومة، والسلطة المحلية.

وتطرق الاجتماع الى الاجراءات والتدابير المتخذة لجبر الاضرار الناجمة عن المتغيرات المناخية التي عانت المحافظة من موجاتها المدمرة على مدى السنوات الماضية.

وثمن العليمي، جهود السلطات المحلية بالمهرة في مواجهة الصعوبات القائمة، والحفاظ على ارث المحافظة كرمز للتسامح والسلام، واحترام مؤسسات الدولة.

ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمضاعفة جهود السلطات المحلية لتعزيز حضور الدولة، والمساهمة في دعم رؤية الحكومة لتحسين الايرادات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة على مختلف المستويات