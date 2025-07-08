مركز البحر الأحمر يصدر دراسة بحثية عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة وسيناريوهات ما بعد الحرب السلطة المحلية بمحافظة ريمة تقيم مجلس عزاء للشيخ صالح حنتوس بمأرب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تكشف بالأرقام جرائم الحوثيين في قتل رجال الدين وتفجير المساجد ودور القرآن الحكومة اليمنية تحمل الحوثي وإيران تباعات التصعيد الخطير في البحر الأحمر وتصدر بيانًا عاجلاً أول عمل عسكري مشبوه للصين في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية 12 مختطفًا من أسرة الشيخ حنتوس بينهم 5 أطفال يتعرضون للتعذيب ونداء عاجل يطالب بالإفراج عنهم فوراً حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 120 مديرية بالمحافظات المحررة هل ينتقل ميسي إلى الدوري السعودي ومتى ينتهي عقده مع ميامي الأمريكي؟ تفاصيل جديدة.. اغلاق منفذ صرفيت بالمهرة واسم القائد العسكري الذي قُتل في اشتباك مسلح عقب القبض على قيادي حوثي حاول الهرب رحلات مباشرة من عدن الى الدوحة لأول مرة.. اليمنية تفتتح مكتبها بقطر وتعلن عن وجهات سفر جديدة وانضمام طائرة حديثه إلى اسطولها
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، دراسة بحثية جديدة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعنوان:”من الإنسجام التاريخي إلى الصدام الإستثنائي.. قراءة استراتيجية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية”.
الدراسة أعدها الأستاذ علي عبدالله العجري، الباحث والمستشار الإعلامي لدى مركز البحر الأحمر، تناول فيها طبيعة العلاقات التاريخية والمعاصرة بين اليهود وإيران، مسلطًا الضوء على محطات الانسجام والتقارب، من أبرزها موقف الملك الفارسي قورش الكبير الذي أعاد اليهود إلى فلسطين بعد السبي البابلي.
وتقدّم الدراسة تحليلاً موضوعيًا للحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، مستندةً إلى معلومات وشواهد دقيقة، كما ناقشت الخسائر والنجاحات العسكرية والسياسية للطرفين، إضافة إلى الموقف الأمريكي.