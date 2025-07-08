مركز البحر الأحمر يصدر دراسة بحثية عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة وسيناريوهات ما بعد الحرب

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، دراسة بحثية جديدة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعنوان:”من الإنسجام التاريخي إلى الصدام الإستثنائي.. قراءة استراتيجية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية”.

الدراسة أعدها الأستاذ علي عبدالله العجري، الباحث والمستشار الإعلامي لدى مركز البحر الأحمر، تناول فيها طبيعة العلاقات التاريخية والمعاصرة بين اليهود وإيران، مسلطًا الضوء على محطات الانسجام والتقارب، من أبرزها موقف الملك الفارسي قورش الكبير الذي أعاد اليهود إلى فلسطين بعد السبي البابلي.

وتقدّم الدراسة تحليلاً موضوعيًا للحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، مستندةً إلى معلومات وشواهد دقيقة، كما ناقشت الخسائر والنجاحات العسكرية والسياسية للطرفين، إضافة إلى الموقف الأمريكي.

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