أول عمل عسكري مشبوه للصين في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية

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وجهت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، اتهامًا صريحًا للجيش الصيني باستخدام أشعة ليزر لاستهداف طائرة استطلاع ألمانية كانت تشارك في مهمة عسكرية أوروبية في البحر الأحمر.
ووصفت الخارجية الألمانية الحادث بأنه "تهديد غير مقبول لأفراد طاقمها وإعاقة لمهامها"، مؤكدة أنها استدعت السفير الصيني لدى برلين لتقديم احتجاج رسمي.
وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن الحادث وقع بالقرب من السواحل اليمنية، وأن الطائرة المستهدفة كانت تنفذ مهمة استطلاعية ضمن عملية اسبيدس الأوروبية لحماية الملاحة في جنوب البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
وأضافت الصحيفة أن مصدر الليزر كان من إحدى السفن العسكرية الصينية الموجودة في المنطقة.
وعلّق النائب الألماني المحافظ، رودريش كيسفيتر، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، بأن "الهجمات الصينية بالليزر تتكرر كثيراً"، واعتبر أن استدعاء السفير الصيني لا يكفي كإجراء دبلوماسي.
ولم تُحدّد الخارجية الألمانية الموقع الدقيق للحادث، كما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب الحكومة الصينية.
وتشارك ألمانيا ضمن عملية اسبيدس التي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 لحماية السفن التجارية من الهجمات الحوثية وضمان حرية الملاحة الدولية، وتضم في عضويتها كلاً من فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، اليونان، بلجيكا، ولاتفيا وغيرها.