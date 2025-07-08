12 مختطفًا من أسرة الشيخ حنتوس بينهم 5 أطفال يتعرضون للتعذيب ونداء عاجل يطالب بالإفراج عنهم فوراً

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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وجهت مصادر حقوقية نداءً عاجلاً إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، للمطالبة بالتدخل الفوري لإطلاق سراح 12 مختطفًا من عائلة الشهيد صالح حنتوس، تحتجزهم جماعة الحوثي منذ أيام، بينهم خمسة أطفال تم اختطافهم من منازلهم والطرقات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأفادت المصادر أن الأطفال المختطفين هم:

1. أسد عبدالرحمن سعد حنتوس (14 عامًا)

2. بسام عبدالرحمن سعد حنتوس (12 عامًا)

3. أنس عبدالرحمن سعد حنتوس (10 سنوات)

4. عبدالمجيد يحيى عبده حنتوس (10 سنوات)

5. غمدان علي محمد حنتوس (10 سنوات)

وأشارت المصادر الى تعرض المختطفين للتعذيب النفسي والجسدي، في محاولة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية لا أساس لها.

في سياق متصل، وصلت زوجة الشيخ صالح حنتوس التي كانت معه، قبل استشهاده، أثناء قصف الحوثيين منزلهما بمحافظة ريمة، وصلت الى محافظة تعز أمس الإثنين وجرى نقلها الى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة من الاصابة التي تعرضت لها، وفق مصدر محلي.