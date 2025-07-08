12 مختطفًا من أسرة الشيخ حنتوس بينهم 5 أطفال يتعرضون للتعذيب ونداء عاجل يطالب بالإفراج عنهم فوراً حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 120 مديرية بالمحافظات المحررة هل ينتقل ميسي إلى الدوري السعودي ومتى ينتهي عقده مع ميامي الأمريكي؟ تفاصيل جديدة.. اغلاق منفذ صرفيت بالمهرة واسم القائد العسكري الذي قُتل في اشتباك مسلح عقب القبض على قيادي حوثي حاول الهرب رحلات مباشرة من عدن الى الدوحة لأول مرة.. اليمنية تفتتح مكتبها بقطر وتعلن عن وجهات سفر جديدة وانضمام طائرة حديثه إلى اسطولها هجوم ثالث يستهدف سفينة تجارية بخمس قذائف قبالة سواحل الحديدة أصعب يوم يمر على إسرائيل منذ حربها على غزة.. تفاصيل الكمين المميت شمال القطاع كمين غادر بعد القبض على "زعيم الحوثيين بالمهرة".. ضابط يُستشهد والمعارك تشتعل على حدود عُمان! 7 مؤشرات صحية خطيرة و تحذيرية يخفيها الكرش هروب جماعي للمقار التشغيلية الكبرى من الخليج... وهذه الدول تستقبلها!
وجهت مصادر حقوقية نداءً عاجلاً إلى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، للمطالبة بالتدخل الفوري لإطلاق سراح 12 مختطفًا من عائلة الشهيد صالح حنتوس، تحتجزهم جماعة الحوثي منذ أيام، بينهم خمسة أطفال تم اختطافهم من منازلهم والطرقات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأفادت المصادر أن الأطفال المختطفين هم:
1. أسد عبدالرحمن سعد حنتوس (14 عامًا)
2. بسام عبدالرحمن سعد حنتوس (12 عامًا)
3. أنس عبدالرحمن سعد حنتوس (10 سنوات)
4. عبدالمجيد يحيى عبده حنتوس (10 سنوات)
5. غمدان علي محمد حنتوس (10 سنوات)
وأشارت المصادر الى تعرض المختطفين للتعذيب النفسي والجسدي، في محاولة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية لا أساس لها.
في سياق متصل، وصلت زوجة الشيخ صالح حنتوس التي كانت معه، قبل استشهاده، أثناء قصف الحوثيين منزلهما بمحافظة ريمة، وصلت الى محافظة تعز أمس الإثنين وجرى نقلها الى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة من الاصابة التي تعرضت لها، وفق مصدر محلي.