حملة تحصين ضد شلل الأطفال في 120 مديرية بالمحافظات المحررة

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استكملت وزارة الصحة العامة والسكان، كافة استعداداتها الفنية والإدارية للشروع في تنفيذ حملة التحصين الوطنية ضد مرض شلل الأطفال والتي من المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته مستهدفة الأطفال دون سن الخامسة في المحافظات المحررة.

واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، أن الحملة ستُنفذ في 120 مديرية موزعة على 12 محافظة باستخدام آلية من منزل إلى منزل، لضمان الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمن فيهم من يسكنون في المناطق النائية والصعبة الوصول.

مشيراً الى أن الحملة تستهدف (1,345,317) طفلًا وطفلة دون سن الخامسة منهم (297,980) طفلًا وطفلة من عمر يوم حتى 11 شهرًا و1,047,337 طفلًا وطفلة من عمر 12 شهرًا حتى 59 شهرًا.

وأكد الوكيل الوليدي، أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتغطية جميع الفئات المستهدفة دون استثناء لما للحملة من أهمية في تعزيز المناعة المجتمعية والوقاية من عودة المرض..مشيراً إلى أن الفرق الصحية الميدانية المشاركة في الحملة والبالغة 6924 فرقه ثابته ومتحركة ستقوم بزيارة أكثر من 1,029,674 منزلًا خلال فترة تنفيذ الحملة من خلال أكثر من 13000كادر صحي.

واستعرض وكيل قطاع الرعاية الصحية، استعدادات الوزارة التي شملت تدريب الكوادر الصحية، وتوفير اللقاحات والمواد الطبية، وتحديث الخرائط السكانية، والتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمديريات، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والمحلية لمتابعة سير الحملة أولًا بأول.

ولفت الى أن وزارة الصحة وبدعم من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الاطفال وشركائها في منظمتي الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف (UNICEF)، عملت على تجهيز البنية التحتية الفنية واللوجستية لضمان الحفاظ على سلسلة التبريد وجودة اللقاحات، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحصين وتشجيع الأسر على التعاون مع الفرق الصحية

وأكد الوليدي، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الحملة إلى منع عودة فيروس شلل الأطفال والسعي لإبقاء اليمن خاليًا من شلل الأطفال.

ودعا الوليدي أولياء الأمور والمجتمع المحلي إلى التعاون الكامل مع فرق التحصين وتمكينهم من الوصول إلى الأطفال المستهدفين..مجدداً التأكيد أن التحصين يمثل الوسيلة الأهم لحماية الأطفال من هذا المرض الخطير.