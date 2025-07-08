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هل ينتقل ميسي إلى الدوري السعودي ومتى ينتهي عقده مع ميامي الأمريكي؟

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أكدت تقارير اعلامية، رغبة إدارة نادي الهلال في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي، وفق صحفية الجزيرة السعودية.

وفي المقابل، قال مسؤول الاتصال الدولي في الدوري الأمريكي أن ميسي ملتزم بعقده مع فريق إنتر ميامي حتى نهاية ديسمبر 2025،.

ونفى الأنباء المتداولة حول انتقاله الصيف الحالي، موضحاً أن مستقبل اللاعب سيتم حسمه بعد انتهاء الموسم.

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