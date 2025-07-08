تفاصيل جديدة.. اغلاق منفذ صرفيت بالمهرة واسم القائد العسكري الذي قُتل في اشتباك مسلح عقب القبض على قيادي حوثي حاول الهرب

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أغلقت السلطات المحلية في محافظة المهرة، شرق اليمن، صباح اليوم الثلاثاء، منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان لأسباب أمنية، عقب اندلاع اشتباكات مسلّحة.
وفي التفاصيل نجحت عملية نوعية فجر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، في القبض على القيادي الحوثي البارز محمد أحمد علي الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة، أثناء محاولته التسلل الى سلطنة عمان، بطريقة غير قانونية.
عقب ذلك، قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب آخرون، إثر كمين مسلح نصبته عناصر مرتبطة بلجنة اعتصام المهرة والمدعومة من الشيخ علي الحريزي.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية مكونة من 10 أطقم تحركت من مدينة الغيضة باتجاه منفذ صرفيت لتسلم الزايدي بعد اعتقاله، لكنها تعرضت لاشتباك عنيف مع مسلحين موالين للحريزي، في هجوم وصف بالغادر، أسفر عن استشهاد قائد المهمة العميد عبدالله بن زايد، وإصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة، في حين تسبب الاشتباك أيضًا بقطع الخط الدولي الرابط بين اليمن وعُمان.
الوضع في المهرة لا زال متوترا، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وجرّ المهرة إلى مربع الفوضى.