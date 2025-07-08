رحلات مباشرة من عدن الى الدوحة لأول مرة.. اليمنية تفتتح مكتبها بقطر وتعلن عن وجهات سفر جديدة وانضمام طائرة حديثه إلى اسطولها

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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افتتح رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، الكابتن ناصر محمود اليوم الثلاثاء، مكتب الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تمهيداً لاستئناف الشركة تشغيل رحلاتها، قريباً، بين البلدين من مطار عدن الدولي إلى الدوحة.

وشهد الافتتاح حضور، مسؤولين من الجانبين، إضافة إلى عدد من أبناء الجالية اليمنية في قطر.

وتمثل الخطوة جزءًا من خطة توسع تنفذها الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري، تشمل وجهات جديدة، استجابة للطلب المتزايد على السفر وتعزيز الربط الجوي مع دول المنطقة.

وأشار الكابتن ناصر محمود إلى أن الافتتاح يمهد لعودة الرحلات إلى الدوحة، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع السلطات القطرية لاستكمال الترتيبات التشغيلية.

كما أعلن قرب انضمام طائرة جديدة من طراز "A320" إلى الأسطول خلال الأسبوعين المقبلين، دعمًا للطاقة التشغيلية وتحسين الخدمات، مشيدًا بدعم الحكومة ووزارة النقل لخطط الشركة التوسعية.

وفي تصريح سابق قال نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية، محسن حيدرة، أن هذا التوسّع يأتي ضمن خطة الشركة لتوسيع شبكة وجهاتها الجوية وتلبية الطلب المتزايد على السفر..لافتًا إلى أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تدشين رحلات جديدة من مطار عدن إلى العاصمة القطرية الدوحة، والى مدينة الدمام السعودية، بالإضافة إلى رحلات من عدن إلى مدينة صلالة العُمانية مرورًا بمطار الغيضة في محافظة المهرة.

كما أعلنت الخطوط الجوية اليمنية أنها ستدشن، غدا الأربعاء، رحلة ثالثة من مطار عدن الدولي إلى مطار دبي عبر مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ليصبح عدد الرحلات على هذا الخط ثلاث رحلات أسبوعية تُسيَّر أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.