هجوم ثالث يستهدف سفينة تجارية بخمس قذائف قبالة سواحل الحديدة

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، اليوم الثلاثاء، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بخمس قذائف صاروخية على بُعد 51 ميلاً بحرياً غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح المركز أن الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بالسفينة وأدى إلى فقدان كامل لقدرتها على الدفع، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز». وأضاف أن السفينة ما تزال تتعرض لهجوم متواصل، في حين باشرت السلطات المختصة تحقيقًا في الحادث.

ومساء امس الاثنين قالت مصادر أمنية بحرية، إن سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة وزوارق سريعة جنوب غرب ميناء الحديدة، ما أسفر عن إصابة اثنين من طاقمها وفقدان اثنين آخرين.

وأوضحت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن الهجوم وقع على بعد نحو 49 ميلاً بحرياً من الساحل اليمني، وأدى إلى تعطل محركات السفينة وبدء انجرافها.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف ''ماجيك سيز'' وهي ناقلة بضائع، في البحر الأحمر، مؤكدين أن السفينة غرقت.

وذكر مسؤول في عملية «أسبيدس» التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلفة بحماية الشحن في البحر الأحمر، أن هجوم الاثنين الذي وقع على بعد 50 ميلاً بحريًا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن، يُعد ثاني هجوم يشنه الحوثيون على هذا الممر الملاحي الحيوي منذ ابريل 2025 وهجوم اليوم الثلاثاء هو الثالث.