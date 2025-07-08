الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

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في تطور أمني خطير، قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب آخرون، إثر كمين مسلح نصبته عناصر مرتبطة بلجنة اعتصام المهرة والمدعومة من الشيخ علي الحريزي، وذلك عقب عملية نوعية فجراً انتهت بالقبض على القيادي الحوثي البارز محمد أحمد علي الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية ضخمة تحركت من مدينة الغيضة باتجاه منفذ صرفيت بعد اعتقال الزايدي، لتتعرض لاشتباك عنيف مع مسلحين موالين للحريزي، في هجوم وصف بالغادر، أسفر عن استشهاد ضابط ووقوع إصابات خطيرة في صفوف الجيش، إلى جانب قطع الطريق الدولي الرابط بين اليمن وعُمان.

الأوضاع ما تزال على صفيح ساخن، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وجرّ المهرة إلى مربع الفوضى.