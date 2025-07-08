كمين غادر بعد القبض على "زعيم الحوثيين بالمهرة".. ضابط يُستشهد والمعارك تشتعل على حدود عُمان! 7 مؤشرات صحية خطيرة و تحذيرية يخفيها الكرش هروب جماعي للمقار التشغيلية الكبرى من الخليج... وهذه الدول تستقبلها! جولة للشرع إلى الخليج بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا لا تتجاهل حرقة المعدة.. قد تكون إنذاراً مبكراً لسرطان قاتل هجوم جديد في البحر الأحمر.. إصابة وفقدان 4 بحارة إثر استهداف سفينة قبالة الحديدة وغارات إسرائيلية تضرب الميناء كمين بيت حانون يحصد عشرات القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.. ومخاوف من أسر جنود المكسيك تهزم أمريكا وتتوّج بالكأس الذهبية للمرة العاشرة أليغري مدرب ميلان يعلن ضم مودريتش قائد ريال مدريد محمد بن زايد يلتقي أحمد الشرع في أبوظبي
في تطور أمني خطير، قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب آخرون، إثر كمين مسلح نصبته عناصر مرتبطة بلجنة اعتصام المهرة والمدعومة من الشيخ علي الحريزي، وذلك عقب عملية نوعية فجراً انتهت بالقبض على القيادي الحوثي البارز محمد أحمد علي الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية ضخمة تحركت من مدينة الغيضة باتجاه منفذ صرفيت بعد اعتقال الزايدي، لتتعرض لاشتباك عنيف مع مسلحين موالين للحريزي، في هجوم وصف بالغادر، أسفر عن استشهاد ضابط ووقوع إصابات خطيرة في صفوف الجيش، إلى جانب قطع الطريق الدولي الرابط بين اليمن وعُمان.
الأوضاع ما تزال على صفيح ساخن، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات وجرّ المهرة إلى مربع الفوضى.