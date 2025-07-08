7 مؤشرات صحية خطيرة و تحذيرية يخفيها الكرش

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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ظهر أعراض صحية خطيرة أحيانا في صورة بطن منتفخة، يُشار إليها باسم "الكرش"، التي قد يسخر منها البعض أو يتغاضى عنها باعتبارها مجرد زيادة وزن عادية.

ولكن الحقيقة أن هذا الانتفاخ في منطقة البطن قد يكون أولى علامات وجود مشكلة صحية كامنة تستوجب الانتباه.

ولا يقتصر "الكرش" على الدهون الظاهرة فقط، بل يشير غالبا إلى تراكم الدهون الحشوية العميقة التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وهذه الدهون، على الرغم من كونها غير مرئية، تعد الأخطر لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

فكيف تعرف أن انتفاخ بطنك يشكل خطرا؟ - قياس محيط الخصر ابدأ بقياس محيط خصرك بين عظم الورك وأسفل الأضلاع أثناء الزفير الطبيعي.

إذا تجاوز المحيط 94 سم لدى الرجال، أو 80 سم لدى النساء، فأنت معرض/معرضة لخطر صحي أكبر، بغض النظر عن وزنك العام.

- الشعور المستمر بالتعب إذا كنت تشعر بإرهاق دائم دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الناتج عن تراكم الدهون في الكبد، والذي قد يؤدي إلى تليف الكبد إذا تُرك دون علاج.