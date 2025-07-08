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7 مؤشرات صحية خطيرة و تحذيرية يخفيها الكرش

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات
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ظهر أعراض صحية خطيرة أحيانا في صورة بطن منتفخة، يُشار إليها باسم "الكرش"، التي قد يسخر منها البعض أو يتغاضى عنها باعتبارها مجرد زيادة وزن عادية.

 ولكن الحقيقة أن هذا الانتفاخ في منطقة البطن قد يكون أولى علامات وجود مشكلة صحية كامنة تستوجب الانتباه.

ولا يقتصر "الكرش" على الدهون الظاهرة فقط، بل يشير غالبا إلى تراكم الدهون الحشوية العميقة التي تحيط بالأعضاء الداخلية.

وهذه الدهون، على الرغم من كونها غير مرئية، تعد الأخطر لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

فكيف تعرف أن انتفاخ بطنك يشكل خطرا؟ - قياس محيط الخصر ابدأ بقياس محيط خصرك بين عظم الورك وأسفل الأضلاع أثناء الزفير الطبيعي.

إذا تجاوز المحيط 94 سم لدى الرجال، أو 80 سم لدى النساء، فأنت معرض/معرضة لخطر صحي أكبر، بغض النظر عن وزنك العام.

- الشعور المستمر بالتعب إذا كنت تشعر بإرهاق دائم دون سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الناتج عن تراكم الدهون في الكبد، والذي قد يؤدي إلى تليف الكبد إذا تُرك دون علاج.

  • مشاكل الانتصاب لدى الرجال إقرأ المزيد نصائح للتخلص من نصائح للتخلص من "الكرش" قد تسبب الدهون الزائدة ارتفاعا في هرمون الإستروجين، ما يؤدي إلى ضعف الانتصاب ومشاكل أخرى في الصحة الجنسية.
  • (تحتوي الخلايا الدهنية على إنزيم "أروماتاز" ​​الذي يحوّل الهرمونات الجنسية الذكرية (مثل التستوستيرون) إلى إستروجين. كلما زادت الدهون لديك، زادت نسبة الهرمونات الجنسية الذكرية المُحوّلة إلى إستروجين).
  • - آلام المفاصل يزيد الوزن الزائد الضغط على الوركين والركبتين، ما قد يؤدي إلى آلام مزمنة وتدهور في صحة المفاصل.
  • - الرغبة المستمرة في تناول السكريات تؤثر الدهون حول البطن على استجابة الجسم للأنسولين، ما يسبب اشتهاء متزايدا للسكريات ويزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
  • - الشخير ومشاكل التنفس أثناء النوم يزيد تراكم الدهون من خطر الإصابة بالشخير وانقطاع النفس النومي، وهو اضطراب يؤثر على جودة النوم ويرتبط بمضاعفات صحية خطيرة.
  • الضعف وفقدان القوة العضلية النشاط البدني القليل والوزن الزائد يؤديان إلى ضمور العضلات، ما يؤثر على القدرة على أداء المهام اليومية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ويشدد الخبراء على أهمية مراقبة محيط الخصر وفقدان الوزن الزائد للحفاظ على صحة القلب والكبد والجهاز التنفسي.
  • كما ينصحون باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين صحة العضلات والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بـ"الكرش
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