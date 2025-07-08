جولة للشرع إلى الخليج بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 96

بدأ الرئيس السوري أحمد الشرع جولته الثانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي بعد رفع معظم العقوبات الدولية عن سوريا، بحسب ما نشرت الوكالة الرسمية (سانا).

وقالت الوكالة إن الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخليجية إلى الداخل السوري في إطار خطة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وكانت أبو ظبي، أولى محطات الزيارة، حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الرئيس الشرع، وعُقد اجتماع رسمي بين الجانبين تناول تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وسبل دعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وذكرت «سانا» أن الرئيس الشرع أكد خلال اللقاء، أن سوريا، «وقد طوت صفحة الحرب والانقسام، تتجه إلى بناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في الخليج، مشيداً بدور الإمارات الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي، ومعبّراً عن تطلع سوريا إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة».

من جهته، رحّب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس الشرع، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لجهود الاستقرار والإعمار في سوريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا