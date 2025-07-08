لا تتجاهل حرقة المعدة.. قد تكون إنذاراً مبكراً لسرطان قاتل

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أطلقت هيئة الصحة العامة في إنجلترا حملة تحذيرية جديدة تدعو فيها المواطنين إلى عدم تجاهل أعراض حرقة المعدة المستمرة أو صعوبة البلع، مؤكدة أن هذه العلامات قد تخفي أمراضاً خطيرة، مثل سرطان المعدة أو المريء، والتي تُعد من أكثر السرطانات شيوعاً في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع، إذ يُشخّص نحو 12,900 حالة إصابة بسرطانات الجهاز الهضمي سنوياً، ويُسجل أكثر من 10,000 وفاة بسببها. ووفقاً للحملة التوعوية "كن واضحاً بشأن السرطان"، فإن الكشف المبكر يُعد عاملاً أساسياً في زيادة فرص النجاة، إذ يمكن إنقاذ ما يقارب 950 مريضاً سنوياً إذا تم التشخيص في مراحل مبكرة.

أبرز الأعراض التحذيرية: عسر هضم متكرر صعوبة في البلع فقدان غير مبرر للوزن تجشؤ وغازات مزعجة شعور بالشبع السريع غثيان أو تقيؤ ألم في أعلى المعدة كما سلّطت دراسة حديثة الضوء على أسباب تجاهل هذه الأعراض، مشيرة إلى أن الخوف من التشخيص، أو الاعتقاد بأن الأعراض نتيجة التقدم في السن، أو حتى عدم الثقة في الطبيب، كلها عوامل تُساهم في التأخر بطلب الرعاية الطبية.

وأكدت سارة هيوم، مديرة التشخيص المبكر بمركز أبحاث السرطان البريطاني، أن الحملة تهدف إلى كسر الحواجز النفسية والاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة، مشددة على أهمية التعامل الجاد مع الأعراض وعدم التردد في استشارة الطبيب. > رسالة الحملة واضحة: لا تُهمل الأعراض. التشخيص المبكر قد ينقذ حياتك.