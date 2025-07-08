لا تتجاهل حرقة المعدة.. قد تكون إنذاراً مبكراً لسرطان قاتل هجوم جديد في البحر الأحمر.. إصابة وفقدان 4 بحارة إثر استهداف سفينة قبالة الحديدة وغارات إسرائيلية تضرب الميناء كمين بيت حانون يحصد عشرات القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.. ومخاوف من أسر جنود المكسيك تهزم أمريكا وتتوّج بالكأس الذهبية للمرة العاشرة أليغري مدرب ميلان يعلن ضم مودريتش قائد ريال مدريد محمد بن زايد يلتقي أحمد الشرع في أبوظبي جماعة الحوثي تحاكم 48 ذماريا بتهم التخابر مع دول أجنبية وتلفق لهم جرائم من العيار الثقيل العليمي وبن بريك ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي.. يناقشون حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع بقصر المعاشيق صحفيات بلا قيود تكشف عن حملة اعتقالات وقمع واسعة النطاق ضد المواطنين والنشطاء يقوم بها النظام الإيراني تحت مبررات التجسس الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر معاشيق
تعرضت ناقلة البضائع السائبة "إتيرنيتي سي"، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، لهجوم عنيف قبالة سواحل مدينة الحديدة اليمنية، أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الطاقم وفقدان اثنين آخرين، وفق ما أعلنته مصادر ملاحية وأمنية صباح اليوم الثلاثاء.
الهجوم، الذي نُفّذ بواسطة زوارق بحرية مسيرة، جاء بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن استهداف ناقلة بضائع أخرى في البحر الأحمر، زاعمة أنها غرقت بعد الهجوم.
وفي سياق متصل، أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أضراراً لحقت بأرصفة خرسانية في ميناء الحديدة، مرجحة أنها نتيجة غارات جوية إسرائيلية شُنت مؤخراً.
كما أشارت الشركة إلى تضرر سفينتين ترفعان علم باربادوس، دون تسجيل إصابات بين الطواقم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة كهرباء، في أول تصعيد عسكري تجاه اليمن منذ نحو شهر.
الهجوم يُعد الثاني خلال يومين، والأول من نوعه في هذا الممر الملاحي الحيوي منذ منتصف أبريل، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في وتيرة الهجمات البحرية بالمنطقة، ويزيد من المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.