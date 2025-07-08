كمين بيت حانون يحصد عشرات القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.. ومخاوف من أسر جنود

الثلاثاء 08 يوليو-تموز 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في تطور ميداني خطير، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين 7 يوليو 2025، عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين في كمين وُصف بـ"الاستثنائي والصعب" شمالي قطاع غزة، وتحديداً في منطقة بيت حانون.

ووفقاً للمصادر، وقع الكمين نتيجة انفجار عبوة ناسفة شديدة في مدرعة عسكرية، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين، بينهم 5 في حالة حرجة، كما تضررت جرافة من طراز D9 ودبابة "ميركافا" واشتعلت النيران في مركبات عسكرية أخرى.

وأكدت وسائل إعلام المستوطنين أن الكمين استهدف لواء "ناحال" الذي تسلم المنطقة مؤخراً، ما تسبب بحالة من الارتباك داخل صفوف الجيش، مع تأكيد فقدان الاتصال بثلاثة جنود يُعتقد أنهم قد يكونوا أسرى، ما دفع لتفعيل بروتوكول "هنيبعل" الذي يسمح بإطلاق النار على الموقع منعاً لوقوع الجنود في الأسر.

وذكرت التقارير أن قوة الإنقاذ التي هرعت للمكان تعرضت لهجوم مباشر، وأن طائرات الاحتلال تدخلت لإنقاذها تحت نيران مكثفة من المقاومة، فيما دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية.

الحدث دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع اجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمتابعة التطورات، بينما أُعلنت حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات الكبرى في أشدود وبئر السبع وتل أبيب والقدس لاستقبال المصابين.

وسائل الإعلام العبرية وصفت المشهد في بيت حانون بـ"القاسي" والمُشابه لكمين خان يونس السابق، وسط صدمة واضحة في أوساط الجيش والمجتمع الإسرائيلي.