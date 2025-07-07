المكسيك تهزم أمريكا وتتوّج بالكأس الذهبية للمرة العاشرة

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - رويترز

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تغلبت المكسيك على الولايات المتحدة 2-1 في ملعب (إن.آر.جي) في هيوستن بولاية تكساس أمس الأحد لتدافع بنجاح عن لقبها في الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) لتحصد لقبها العاشر في نهائي مثير من البداية للنهاية.

وتقدمت الولايات المتحدة بعد أربع دقائق فقط من البداية عندما نفذ سيباستيان برهالتر تمريرة عرضية من ركلة حرة حولها كريس ريتشاردز بضربة رأس قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك وأكد الحكم صحة الهدف بتجاوز الكرة لخط المرمى.

وأدركت المكسيك التعادل عن طريق راؤول خيمنيز في الدقيقة 27 بعدما تلقى المهاجم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية في الشباك من مدى قريب.

ثم أهدى الهدف إلى الراحل ديوجو جوتا، زميله السابق في فريق ولفرهامبتون واندرارز، من خلال رفع قميص المكسيك الذي يحمل اسم المهاجم البرتغالي.

وقال خيمنيز “عوضنا تأخرنا بهدف وسنغادر ومعنا الكأس. إنه لأمر رائع ومهم للغاية أن نفوز باللقب قبل عام من كأس العالم. كنا نسعى لتحقيق ذلك منذ انطلاق البطولة”.

ورغم سيطرة المكسيك على الشوط الأول إلا أنها واجهت صعوبة في استغلال العديد من الفرص الذهبية.

واختبر روبرتو ألفارادو وجيلبرتو مورا (16 عاما) حارس مرمى الولايات المتحدة مات فريز، إذ احتاجت تسديدة مورا الهائلة وبعيدة المدى إنقاذا حاسما من الحارس الأمريكي.

وصنعت الولايات المتحدة فرصا من خلال الثنائي ماليك تيلمان وبرهالتر لكنها لم تتمكن من اختراق دفاع المكسيك القوي مرة أخرى.

واقترب أليكس فريمان من هز الشباك عندما اصطدمت محاولته من ضربة رأس بوجه حارس مرمى المكسيك لويس مالاجون وتابع دييجو لونا الكرة فوق العارضة.

وكثفت المكسيك الضغط بعد الاستراحة وسجلت الهدف الثاني الحاسم عندما أطلق إدسون ألفاريز ضربة رأس قوية في المرمى بالدقيقة 77، رغم الانتظار بقلق بسبب مراجعة حكم الفيديو المساعد للهدف للتأكد من عدم تسلل ألفاريز.

لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف لتنطلق احتفالات جنونية بين جماهير المكسيك.

وقال لاعب الوسط ألفاريز “أنا عاجز عن التعبير. أمضينا 35 يوما في تدريبات مكثفة بعيدا عن عائلاتنا بهدف الفوز بالبطولة. لا شك أن هناك مجالا للتحسن، لكننا نغادر سعداء وواثقون من أنفسنا.

“عندما أُلغي الهدف في البداية، كان الأمر جنونيا. أفقدني توازني لكنني كنت سعيدا للغاية عندما تأكدت صحته”.

وسنحت لباتريك أجيمانج فرصة التعادل لأمريكا في الدقائق الأخيرة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى في نهاية متوترة، إذ صمدت المكسيك لتضمن انتصارها.

وحصدت المكسيك لقبها الثاني على التوالي للكأس الذهبية ما يعزز رقمها القياسي بفوزها العاشر باللقب. كما فازت المكسيك أيضا ببطولة دوري الأمم لاتحاد الكونكاكاف، النسخة السابقة للكأس الذهبية، ثلاث مرات