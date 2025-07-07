المكسيك تهزم أمريكا وتتوّج بالكأس الذهبية للمرة العاشرة أليغري مدرب ميلان يعلن ضم مودريتش قائد ريال مدريد محمد بن زايد يلتقي أحمد الشرع في أبوظبي جماعة الحوثي تحاكم 48 ذماريا بتهم التخابر مع دول أجنبية وتلفق لهم جرائم من العيار الثقيل العليمي وبن بريك ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي.. يناقشون حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع بقصر المعاشيق صحفيات بلا قيود تكشف عن حملة اعتقالات وقمع واسعة النطاق ضد المواطنين والنشطاء يقوم بها النظام الإيراني تحت مبررات التجسس الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر معاشيق منظمة دولية تنشر الملف الأسود للحوثيين وانتهاكاتهم بحق الأئمة والخطباء وتكشف تفاصيل وأرقام وأسماء المتورطين في تصفية الشيخ حنتوس بعد إغلاق باب الخليج.. ما الخطوة التالية لحكيم زياش؟ مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي
أعلن ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقد النادي مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائد ريال مدريد.
وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.
وقال أليغري في أول مؤتمر صحفي يعقده على رأس الجهاز الفني لميلان “سيصل مودريتش في أغسطس. إنه لاعب استثنائي”.
ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس العالم للأندية بعد غد الأربعاء ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.
وسيلحق مودريتش بالمدرب الجديد أليغري في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب احتل فيه النادي المركز الثامن وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية.
وأضاف أليغري “بالنسبة للجماهير، أقول لها إن أهم شيء هو العمل بكل جد يوميا.
“الطريقة الوحيدة لاستعادة الاحترام هي تحمل المسؤولية وتحقيق النتائج. سنحتاج بالتأكيد إلى دعمكم”.
كما حدد المدرب الإيطالي، الذي انضم إلى ميلان للمرة الثانية بعد أن حل محل سيرجيو كونسيساو المُقال في نهاية مايو أيار الماضي، بعض التغييرات الرئيسية في الفريق قبل الموسم الجديد.
وتم بيع لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي في يونيو حزيران الماضي بينما قد يكون الظهير الأيسر الفرنسي تيو هرنانديز في طريقه إلى الهلال السعودي.
وقال أليغري “في حين أن ريندرز وهرنانديز لن يكونا جزءا من الفريق في الموسم المقبل، يبدو أن (الحارس) مايك مينيان و(المهاجم) رافائيل لياو يرغبان في البقاء”.
ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس بمباراة على أرضه أمام كريمونيزي.
وسبق للمدرب أليغري، الذي قاد ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، تدريب يوفنتوس.
وأعلن مودريتش (39 عاما)، في أواخر مايو أيار الماضي أنه سيغادر ريال مدريد منهيا مسيرة حافلة بالألقاب مع نادي العاصمة بدأت عام 2012 بعد انتقاله من توتنهام هوتسبير.
وفاز اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بما يقرب من 30 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي وهو رقم قياسي