محمد بن زايد يلتقي أحمد الشرع في أبوظبي

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استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اليوم الإثنين الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الرئيسان خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، “العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين”.
وتطرق الرئيسان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها.
وجدد الشيخ محمد بن زايد تأكيد موقف الإمارات الداعم لسوريا وكلم ما يصب في مصلحة الشعب السوري ويسهم في تحقيق تطلعاته نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.
بدوره، شكر الرئيس السوري، رئيس دولة الإمارات، لمواقف الدولة الداعمة لسوريا وشعبها وحرص الشيخ محمد بن زايد على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، متمنياً للإمارات دوام التقدم والازدهار