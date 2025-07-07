الرئيس العليمي يجتمع برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر معاشيق

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيداً بالدعم السعودي والإماراتي المستمر.

وترأس العليمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وانعكاسات توقف الصادرات النفطية على المؤشرات المالية والمعيشية.

وشدد العليمي على ضرورة تعزيز دور البنك المركزي في كبح التضخم واستقرار العملة.

الاجتماع استعرض جهود الحكومة لضمان دفع المرتبات واستدامة الخدمات الأساسية، خصوصاً توفير الوقود لمحطات الكهرباء، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار الأزمة الإنسانية وممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد. وفق وكالة سبأ.