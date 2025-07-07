بعد إغلاق باب الخليج.. ما الخطوة التالية لحكيم زياش؟

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحافية، عما يدور في رأس النجم المغربي حكيم زياش في الوقت الحالي، وخطوته التالية في مسيرته الاحترافية بعد قراره الأخير، بصرف النظر نهائيا عن فكرة اللعب في إحدى الفرق الخليجية على الأقل في الموسم الجديد، وذلك منذ رحيله المفاجئ عن صفوف ناديه السابق الدحيل القطري، والذي جاء بعد مرور أربعة أشهر فقط على ضمه من نادي غالطة سراي التركي.

من جانبها، قالت منصة “الجريدة 24” في تقرير خاص، إن ساحر أسود أطلس على أعتاب مرحلة جديدة في رحلته الاحترافية، استنادا إلى المعلومات الرائجة في وطن الكالتشيو في الآونة الأخيرة، والتي تربط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، وذلك بعدما رفض الاستماع إلى ثلاثة عروض خليجية لا تقاوم، أملا في إحياء مسيرته بالقارة العجوز، أو بالأحرى من أجل استعادة بريقه المفقود بسبب تجاربه المتقلبة منذ خروجه من أياكس أمستردام.

وأوضح التقرير، أن صاحب الـ32 عاما، كان بإمكانه الموافقة على الخيار الأسهل والأكثر أريحية مع اقترابه من منتصف عقد الثلاثينات، من خلال وضع القلم على العرض الخليجي الأعلى من حيث الراتب السنوي والمكافآت والحوافز المادية لتأمين مستقبله بعد اعتزال الساحرة المستديرة، بيد أنه فَضل العودة إلى ملاعب القارة العجوز من بوابة إيطاليا، وذلك منذ قراره بالانفصال -بالتراضي- عن الدحيل القطري، لرغبة الجامحة في استعادة مستواه المعهود، وبالتبعية استعادة مكانه المفقود في تشكيل منتخب بلاده.

ونقلت نفس المنصة عن مصادر إيطالية، أن زياش اقترب كثيرا من ارتداء القميص البنفسجي، مع وصول وكيل أعماله إلى اتفاق شبه نهائي مع مسؤولي نادي الفيولا، في إشارة واضحة إلى أن الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الصفقة المجانية لم يعد سوى مجرد مسألة وقت، كخطوة أولى للنجم الكبير نحو تحقيق أهدافه وطموحاته مع كتيبة الأسود في المرحلة القادمة، أبرزها خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية والاستعداد للمشاركة في كأس العالم أمريكا الشمالية 2026، وذلك بعد فترة من الغياب عن صفوف المنتخب، وصلت إلى حد استبعاده من آخر 4 معسكرات لكتيبة المدرب الوطني وليد الركراكي.

وفي الختام، وصفت التجربة المحتملة بـ”الخطوة الجيدة” بالنسبة للدولي المغربي، ليس فقط للتحدي الكبير الذي ينتظره باللعب للمرة الأولى في الدوري الإيطالي القوي، بل أيضا لفرصته الذهبية بالتواجد مع أحد الفرق التي تطمح في السنوات الأخيرة للعودة إلى دائرة الكبار في السيري آ، وذلك في وجود مواطنه وزميل الأمس في صفوف المنتخب أمير ريتشاردسون، الذي سيسهل عليه عملية التأقلم والتكيف مع الفريق الجديد وأجواء الكالتشيو، مع تأكيد واضح وصريح، بأن الركراكي سيراقب وضعه عن كثب، على أمل أن ينجح في استعادة كامل معدلاته البدنية ولمحاته الإبداعية، ليعطي المنتخب الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات القارية المنتظرة