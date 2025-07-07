مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي تراجع مستمر للعملة.. أسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم الحوثي يتبنى الهجوم على السفينة ''ماجيك سيز'' والسفارة الإمريكية لدى اليمن تصدر بيان محاولة اختطاف وزوارق مفخخة.. رواية الحكومة اليمنية حول الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن تجارية بالبحر الأحمر ما مصير طاقم السفينة اليونانية الذي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر؟ الحوثيون لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الحوثي يعرض البنى التحتية للقصف ويعلن الرد على هجوم الأمس.. إسرائيل تضرب الحديدة بـ 20 صاروخا ثقيلا و56 قنبلة حملة قمع حوثية شرسة تدفع نخبة إب إلى الهروب الجماعي.. وحقوقيون يطالبون بتدخل دولي عاجل في عملية ليلية دقيقة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس في أول دولة عربية ضربات إيرانية تخترق العمق العسكري للاحتلال: 5 قواعد مستهدفة وتكتم إسرائيلي واسع تصاعد هجرة الأثرياء من الدول الكبرى.. ودولة عربية الوجهة الأولى عالميًا في 2025
شارك وفد المركز الثقافي اليمني البلجيكي في الندوة الدولية التي عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس 3 يوليو 2025 تحت عنوان
“مستقبل إيران في المنطقة”
ترأست الندوة عضو البرلمان الأوروبي Hilde Vautmans المسؤولة عن سياسات الشرق الأوسط في البرلمان
ضم وفد المركز كلا من
الأستاذ حمود دغشر مسؤول الثقافة والتراث
الأستاذ شامل ماتع مسؤول العلاقات العامة
الأستاذ سالمين علي صالح رئيس هيئة الرقابة
ألقى الأستاذ سالمين علي صالح كلمة استعرض فيها معاناة الشعب اليمني جراء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران
وأكد على خطورة التغيير الذي طال المناهج الدراسية في اليمن بما يهدد الهوية الوطنية ويغرس مفاهيم طائفية خطيرة
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم استعادة الدولة ومؤسساتها
مرفق مقطع فيديو يوثق جانبًا من المشاركة وكلمة سالمين علي صالح