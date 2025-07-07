آخر الاخبار

مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي تراجع مستمر للعملة.. أسعار الصرف وسعر الذهب في صنعاء وعدن مساء اليوم الحوثي يتبنى الهجوم على السفينة ''ماجيك سيز'' والسفارة الإمريكية لدى اليمن تصدر بيان محاولة اختطاف وزوارق مفخخة.. رواية الحكومة اليمنية حول الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن تجارية بالبحر الأحمر ما مصير طاقم السفينة اليونانية الذي تعرضت لهجوم بالبحر الأحمر؟ الحوثيون لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الحوثي يعرض البنى التحتية للقصف ويعلن الرد على هجوم الأمس.. إسرائيل تضرب الحديدة بـ 20 صاروخا ثقيلا و56 قنبلة حملة قمع حوثية شرسة تدفع نخبة إب إلى الهروب الجماعي.. وحقوقيون يطالبون بتدخل دولي عاجل في عملية ليلية دقيقة.. إسرائيل تعلن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس في أول دولة عربية ضربات إيرانية تخترق العمق العسكري للاحتلال: 5 قواعد مستهدفة وتكتم إسرائيلي واسع تصاعد هجرة الأثرياء من الدول الكبرى.. ودولة عربية الوجهة الأولى عالميًا في 2025

مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 81

 

شارك وفد المركز الثقافي اليمني البلجيكي في الندوة الدولية التي عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس 3 يوليو 2025 تحت عنوان

“مستقبل إيران في المنطقة”

 

ترأست الندوة عضو البرلمان الأوروبي Hilde Vautmans المسؤولة عن سياسات الشرق الأوسط في البرلمان

 

ضم وفد المركز كلا من

الأستاذ حمود دغشر مسؤول الثقافة والتراث

الأستاذ شامل ماتع مسؤول العلاقات العامة

الأستاذ سالمين علي صالح رئيس هيئة الرقابة

 

ألقى الأستاذ سالمين علي صالح كلمة استعرض فيها معاناة الشعب اليمني جراء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وأكد على خطورة التغيير الذي طال المناهج الدراسية في اليمن بما يهدد الهوية الوطنية ويغرس مفاهيم طائفية خطيرة

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم استعادة الدولة ومؤسساتها

 

مرفق مقطع فيديو يوثق جانبًا من المشاركة وكلمة سالمين علي صالح

إقراء أيضاً
توكل كرمان: ميليشيا الحوثي تثبت تفوقها في الإجرام وفي استباحة دماء اليمنيين وأمو
وزارة الأوقاف تنعى الشيخ صالح حنتوس وتؤكد أن جرائم الحوثيين لن تسقط بالتقادم وتحم
توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ومرك
مأرب: دار الرحمة لرعاية وتأهيل الأيتام يُقيم حفله التكريمي الأول لخريجي الدفعة ال
رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات يبحث في القاهرة تعزيز التعاون مع مركز الحوار للدر
استكمال ترميم وتأهيل أشهر قصور حضرموت التاريخية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول