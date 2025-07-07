مشاركة رسمية للمركز الثقافي اليمني البلجيكي في ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي

الإثنين 07 يوليو-تموز 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شارك وفد المركز الثقافي اليمني البلجيكي في الندوة الدولية التي عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس 3 يوليو 2025 تحت عنوان

“مستقبل إيران في المنطقة”

ترأست الندوة عضو البرلمان الأوروبي Hilde Vautmans المسؤولة عن سياسات الشرق الأوسط في البرلمان

ضم وفد المركز كلا من

الأستاذ حمود دغشر مسؤول الثقافة والتراث

الأستاذ شامل ماتع مسؤول العلاقات العامة

الأستاذ سالمين علي صالح رئيس هيئة الرقابة

ألقى الأستاذ سالمين علي صالح كلمة استعرض فيها معاناة الشعب اليمني جراء الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران

وأكد على خطورة التغيير الذي طال المناهج الدراسية في اليمن بما يهدد الهوية الوطنية ويغرس مفاهيم طائفية خطيرة

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني ودعم استعادة الدولة ومؤسساتها

مرفق مقطع فيديو يوثق جانبًا من المشاركة وكلمة سالمين علي صالح